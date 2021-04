Barcelona prepara proposta ‘tudo ou nada’ para conseguir repatriar Neymar; veja detalhes

A notícia de que o Paris Saint-Germain já tem pronta a sua proposta para contratar Lionel Messi agitou o mercado da bola na Europa. Nesta quarta-feira (28), a ‘resposta’ veio da Espanha. Segundo o jornal Sport, o Barcelona fará uma oferta ‘tudo ou nada’ para ter novamente Neymar no elenco.

De acordo com a publicação, que vai na contramão das declarações do brasileiro em entrevista na última terça-feira, está em curso uma engrenagem para que o jogador retorne à Espanha. E isso passa por cinco pilares.

O primeiro deles é o ‘atraso’ de Neymar na renovação contratual com o PSG. Segundo o diário espanhol, o clube parisiense já gostaria de ter assinado a ampliação do atual vínculo com o atacante, que tem adotado o discurso de ‘cabeça no futebol’, que ficou mais intenso com a chegada da equipe às fases agudas da Champions League.

No que isso influencia? Com base nas informações apuradas pelo Sport, a entrada do brasileiro em seu último ano de contrato na França poderia forçar o PSG a negociar o jogador na próxima janela europeia para garantir que receberia uma boa quantia caso Neymar deixe a capital francesa.

É necessário lembrar que qualquer atleta tem a possibilidade de assinar pré-contrato com outra equipe a partir dos últimos seis meses do vínculo vigente no clube atual.

Outro trunfo do Barcelona na situação seria a entrada de Joan Laporta na presidência do clube. Habilidoso nas negociações, o dirigente conseguiu ‘pacificar’ os bastidores entre catalães e franceses, estremecido justamente pela saída de Neymar para o PSG em 2017. Segundo o Sport, ‘não há mais brigas, desconfianças ou preconceitos estabelecidos’.

Mesmo com a capacidade de articulação, Laporta ainda precisa aguardar o processo de auditoria interna pela qual o clube vem se submetendo para entender exatamente o tamanho de sua dívida. Só assim poderá fazer uma proposta financeira atraente ao atacante brasileiro.





O último e não menos importante ponto da operação Neymar no Barcelona passa por Lionel Messi. Ainda sem definir seu futuro para a próxima temporada e vivendo seus últimos meses de contrato no clube, o argentino deixou claro à direção que a decisão de seguir ou não na Catalunha passará pelo projeto esportivo para os próximos anos, que permite ao craque voltar a disputar o título da Champions League.

A contratação de Neymar, neste contexto, seria grande prova de que o planejamento barcelonista para o futebol é ambicioso.

Enquanto os bastidores do mercado da bola fervem na Europa, Neymar se mantém voltado ao grande sonho esportivo do Paris Saint-Germain: conquistar a Champions League. Nesta quarta-feira (28), com o brasileiro em campo, os parisienses enceram o poderoso Manchester City na abertura das semifinais.