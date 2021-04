Barcelona quer contrato até 2026 com ‘novo Mbappé’ para evitar briga com rivais

O Barcelona vê como uma de suas prioridades dar um novo contrato a Ansu Fati valorizando o jogador e estendendo a relação até 2026.

Segundo o jornal Mundo Deportivo, a intenção é blindar o jogador e evitar que outros clubes tentem seduzir o jovem de 18 anos, que dentro do clube é visto como um caso semelhante a Mbappé, que viu sua carreira decolar a partir dos 19 anos, se tornando um dos jogadores mais badalados do Mundo.

Por mais que Erling Haaland, atacante do Borussia Dortmund, seja um alvo para reforçar o ataque, no Camp Nou é claro que em termos de qualidade e carisma, Ansu tem potencial para ser uma estrela. E precisa cuidar para futuramente ele passe a ser o rosto do clube pós-Messi.

Neste cenário, o que os atuais dirigentes esportivos do clube têm claro é que não podem entrar em nenhuma divergência com Ansu que possa prejudicar sua relação com o Barça ou chegar até o fim da temporada 21/22 com pendencias contratuais entre as duas partes.

Para isso, o clube quer se proteger de uma possível saída do jogador prorrogando seu contrato por mais cinco anos, ou seja, até 2026, dando a ele salário e status de titular quando se recuperar da lesão no joelho da qual se recupera atualmente.

Outra situação é decidir se sua cláusula de rescisão terá aumento ou não, embora em um contexto de crise os atuais 400 milhões de euros (R$ 2,6 bilhões) seja inacessível para qualquer clube.

O Barcelona viaja para encarar o Villarreal neste domingo, às 11h15 (horário de Brasília), pela La Liga, sonhando em alcançar o Atlético de Madrid, que tem 5 pontos de vantagem na tabela.