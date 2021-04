Barcelona renasce após ‘El Clásico’ e joga para ser líder de LaLiga; veja 5 razões para volta por cima

A briga pelo título de LaLiga esquentou definitivamente na reta final da temporada! Atlético de Madrid, Real Madrid, Barcelona e Sevilla estão separados por três pontos e disputam o caneco a cinco rodadas do encerramento da competição. E um desses times joga nesta quinta-feira (29) para abrir uma ligeira vantagem.

Terceiro colocado, com 71 pontos, o Barça recebe o Granada no Camp Nou, a partir das 14h (de Brasília), com transmissão ao vivo e exclusiva da ESPN Brasil e do ESPN App. A partida, que completa a 33ª rodada, pode colocar Lionel Messi e companhia na ponta da tabela, algo até inesperado há algumas semanas.

Lives, conteúdos originais e o melhor da programação da ESPN! Inscreva-se no nosso canal do YouTube, ative as notificações e não perca nenhum vídeo!

Desde a derrota no ‘El Clásico’ para o Real Madrid, no Estádio Alfredo Di Stéfano, em 10 de abril, o clube catalão vem se reerguendo na tabela. De lá pra cá, o Barça tem 100% de aproveitamento, com três vitórias em três jogos, e viu seus concorrentes darem brecha para uma arrancada que pode até terminar em título.

O ESPN.com.br listou cinco motivos que explicam como o Barcelona pode sair de uma derrota para o seu maior rival para o topo da LaLiga em apenas 19 dias.

‘Ajudinha’ do Atleti

Em um campeonato disputado como LaLiga, cada ponto pode ser decisivo. Do ‘El Clásico’ pra cá, o Atlético de Madrid até venceu Eibar e Huesca, mas tropeçou duas vezes, ao empatar com o Betis por 1 a 1 e perder para o Athletic Bilbao por 2 a 1.

Derrota essa que pode custar caro para os colchoneros, que, depois de abrirem até dez pontos de vantagem na ponta, podem perder a liderança para o Barcelona.

Falhas do Real Madrid

Depois de vencer o Barça no ‘El Clásico’, os comandados de Zinédine Zidane decepcionaram. Nos últimos cinco jogos, foram quatro empates, sendo dois pelo Campeonato Espanhol, contra Betis e Getafe. Os merengues só venceram uma partida, contra o Cádiz.

Vale lembrar também que dos quatro que lutam pelo título de LaLiga, o Real Madrid é o único que ainda está disputando outra competição. E isso pode pesar na hora decisiva.

Título com autoridade

O Barcelona ganhou moral na disputa pelo topo da LaLiga depois de faturar a Copa do Rei. Os culés não tiveram dificuldades, venceram o Athletic Bilbao por 4 a 0 e conquistaram o 31º título da competição. Foi o 35º troféu de Messi no Barça, o primeiro como capitão. O time não levantava uma taça desde LaLiga da temporada 2018/19.

Ataque fulminante

A entrosada dupla Messi e Griezmann tem sido fundamental nas boas atuações do time. Em três jogos foram 11 gols: 4 a 0 contra o Bilbao, 5 a 2 contra o Getafe e 2 a 1 contra o Villarreal. Griezmann e Messi marcaram quatro vezes cada um, e o argentino ainda deu uma assistência.

Gênio Messi

Depois de uma atuação apagada no ‘El Clásico’, Messi voltou a fazer a diferença como está acostumado. O camisa 10 é o artilheiro isolado de LaLiga, com 25 gols em 30 jogos, quatro a mais que Benzema, que aparece na segunda colocação. Tem também 11 assistências.

Só neste temporada o argentino já mandou 33 bolas para rede, três a mais do que ele marcou na última temporada toda.