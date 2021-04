Barcelona tem plano para renovar com Messi e baixar salário de R$ 476 milhões por ano

Joan Laporta, presidente do Barcelona, está disposto a oferecer a Lionel Messi um novo contrato de até três temporadas para garantir a sua continuidade no clube catalão, ​​confirmaram diferentes fontes à ESPN.

O novo presidente do Barça sabe que não pode continuar pagando a Messi os quase 75 milhões de euros líquidos anuais, cerca de R$ 476 milhões nas cifras atuais, que o argentino recebe atualmente, e estuda diferentes fórmulas para convencê-lo com um contrato a longo prazo que compense esta redução salarial.

Em ocasiões anteriores, Messi foi favorável à renovação ano após ano, mas, devido à delicada situação do clube, Laporta não pode respeitar os termos do seu contrato atual e pretende renová-lo com um acordo que poderia incluir duas temporadas fixas, mais uma terceira opcional.

Messi sempre defendeu a possibilidade de decidir o seu futuro no final de cada temporada, de acordo com o seu desempenho e do projeto da equipe para a sua carreira.

No entanto, o argentino fará 34 anos em junho e, em dezembro do ano passado, reconheceu que continua tendo a ilusão de poder jogar na Major League Soccer (MLS) antes de encerrar a carreira.

“Sempre tive a ilusão de poder ter a experiência de viver nos Estados Unidos e disputar esta Liga. Se acontecer ou não, gostaria de voltar a morar em Barcelona”, afirmou, em uma entrevista ao “La Sexta“.

A ideia permanece na cabeça de Messi, a longo prazo, enquanto no curto Laporta sabe que a prioridade do argentino é o projeto esportivo e não o econômico.

Nesse sentido, diversas fontes confirmaram à ESPN que Laporta continua buscando diferentes meios de financiamento para ficar com Messi e ainda ter outra estrela no plantel como Neymar, do Paris Saint-Germain, ou Erling Haaland, do Borussia Dortmund.

Messi quer se concentrar exclusivamente na reta final de LaLiga e delegou toda a questão da sua renovação de contrato para seu pai, Jorge, que na semana passada desembarcou em Barcelona após vários meses longe da Europa.

O argentino quer um projeto que lhe permita lutar por mais uma Champions League antes de pendurar as chuteiras ou tentar ganhar uma fortuna fora da Europa.

Nesse sentido, o Paris Saint-Germain e o Manchester City continuam atentos à situação, mas Laporta, tanto em público como no privado, está cada vez mais convencido de que o argentino continuará no Camp Nou.