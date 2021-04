Barcelona vence Valladolid por 1 a 0 e vai para El Clásico podendo virar líder se vencer Real Madrid

O Barcelona sofreu com a retranca adversária, mas conquistou uma importante vitória por 1 a 0 sobre o Valladolid, nesta segunda-feira, no Camp Nou, pelo fechamento da 29ª rodada de LaLiga.

A equipe comandada por Ronald Koeman criou muitas chances de gol (foram 25 finalizações, sendo 10 certas), mas viu uma grande atuação do goleiro Masip, que foi revelado nas canteras do Barça e jogou muitos anos pela equipe blaugrana. Ele terminou a partida com 9 defesas difíceis.

Nos acréscimos, porém, quando os donos da casa atuavam com um a mais após a expulsão de Óscar Plano, Dembélé aproveitou sobra de bola na área e encheu o pé no cantinho de Masip, que desta vez não conseguiu defender, para dar a vitória aos azuis-grenás.

Com o resultado, os culés vão a 65 pontos, em 2º lugar, e irão para El Clásico à frente do Real Madrid, que tem 63 e está em 3º.

O Atlético de Madrid lidera com 66, deixando o duelo entre Barça e Real, no próximo sábado, com ainda mais ingredientes para ser insano, já que os catalães podem assumir a lideraça se vencerem.

Em campo, as equipes fizeram uma partida bem equilibrada na 1ª etapa, com boas chances para os dois lados.

A melhor acabou sendo do Barcelona, aos 45 minutos: Pedri bateu de fora da área e Masip tirou com a ponta dos dedos. A bola ainda bateu na trave antes de voltar para o goleiro

No 2º tempo, Masip seguiu fazendo grandes defesas, principalmente em um chute de Dembélé, aos 13 minutos, que ele espalmou de forma brilhante.

Um lance decisivo acabou ocorrendo aos 33 minutos, quando Óscar Plano fez falta por trás em Dembélé e, de forma polêmica, foi expulso diretamente pelo árbitro.

Na base do abafa, e jogando com um a mais,o Barcelona chegou ao gol da vitória no início dos acréscimos.

Após cruzamento e disputa pelo alto, a bola pipocou na área e sobrou para Dembélé encher o pé para marcar.

Explosão de alegria e 3 pontos muito importante para os culés no Camp Nou!

Dembélé comemora após marcar para o Barcelona sobre o Valladolid Getty Images

Messi é homenageado

Antes da bola rolar nesta segunda-feira, Messi recebeu uma homenagem muito especial do Barcelona.

O argentino realizou, no último dia 21 de março, seu jogo de número 768 pela equipe e se tornou o jogador com mais partidas na história do time azul-grená, ultrapassando Xavi, com 767.

A homenagem foi marcada pela presença de sua esposa, Antonella, e dos filhos Thiago, Mateo e Ciro.

Na cerimônia, Messi recebeu um quadro com um modelo da 1ª camisa que utilizou pelo Barça, na temporada 2004/05, e tirou fotos com seus companheiros e sua família.

Barcelona 1 x 0 Valladolid

GOLS: Barcelona: Dembelé

BARCELONA: Ter Stegen; Mingueza (Araujo), De Jong e Lenglet; Dest (Riqui Puig), Busquets (Braithwaite), Pedri (Moriba) e Jordi Alba; Messi, Griezmann (Trincão) e Dembélé Técnico: Ronald Koeman

VALLADOLID: Masip; Javi Sánchez, Bruno González e Olaza; Janko (Hervías), Roque Mesa, Plano, Alcaraz e Martínez; Kodro (Rubio) e Sergi Guardiola (Maranhão) Técnico: Sergio González

10º gol de Dembelé em 36 jogos pelo Barcelona na temporada

Dembélé fez 5 gols em seus últimos 9 jogos por Barça e França

O Barcelona terminou com 68% de posse de bola

O Barcelona terminou o jogo com 25 finalizações, contra 7 do Valladolid

O goleiro Masip fez 9 defesas difíceis para o Valladolid no jogo

O Barcelona chegou a 19 jogos de invencibilidade em LaLiga





Classificação

– Barcelona: 2º lugar, com 65 pontos

– Valladolid: 16º lugar, com 27 pontos

Próximos jogos

As equipes voltam a campo nos próximos dias, por LaLiga.

Domingo, 11/04, 14h*, Valladolid x Granada

Domingo, 11/04, 14h*, Real Madrid x Barcelona

*horário de Brasília