Barrandeguy atrapalha planos do Botafogo e recusa saída: “Acha que ainda pode render”; lateral deve custar R$ 900 mil até dezembro

O Botafogo segue sua faxina no elenco em temporada de orçamento mais curto por conta da Série B. Um dos maiores salários do clube é de Federico Barrandeguy, que sequer foi relacionado por Marcelo Chamusca para os jogos do Glorioso na Taça Guanabara.









Com contrato até dezembro, o uruguaio foi chamado pela direção para negociar uma rescisão baseada no tempo de contrato – assim como o fez com Solomon Kalou -, porém os planos não deram certo por enquanto para o diretor de futebol Eduardo Freeland.

De acordo com o colega Sérgio Santana, setorista do Botafogo no jornal Lance!, Barrandeguy não quis acertar uma saída do Botafogo por entender que ainda pode render no clube carioca. Neste início de temporada 2021, Chamusca vem utilizando Jonathan, um dos reforços para o ano, na lateral direita.

Hoje Barrandeguy recebe menos que R$ 100 mil mensais, considerado o teto em General Severiano, mas em comparação com o restante do elenco, só perde para nomes como Marcelo Benevenuto (emprestado ao Fortaleza), Kalou, Diego Cavalieri, Gatito Fernández e Kanu. Se permanecer até o fim de 2021, o clube gastaria próximo de R$ 900 mil em salários com o defensor.

Nas últimas semanas, Barrandeguy recebeu sondagens de clubes da América do Sul, mas nenhuma oferta chegou à mesa de Durcésio Mello, tampouco a seu empresário. Foram apenas 23 jogos com a camisa alvinegra, a qual defende desde o início de 2020.