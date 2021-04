Base de usuários do Edge cresce e deixa Firefox para trás

Os tempos de críticas e piadas com o Internet Explorer estão definitivamente no passado. Ao menos é essa a impressão que os mais recentes dados sobre o mercado de navegadores para desktop fornecidos pelo Statscounter mostram a respeito do setor.

Segundo o gráfico mais recente da plataforma, o Edge é atualmente o terceiro navegador mais utilizado no mundo (com 8,04% do mercado), perdendo para o Google Chrome, que é o líder disparado com 67,09%, e o Safari (10,13%), favorito do ecossistema macOS e iOS.

O gráfico com o desempenho dos navegadores nos últimos 12 meses.Fonte: Statscounter

Só que a fase é ainda melhor do que parece. De acordo com o site Windows Latest, o Edge não apenas deixou para trás em definitivo o rival Firefox (7,97%), mas também adicionou mais novos usuários do que o concorrente nos últimos meses. Além de confirmar a má fase do navegador da Mozilla, as informações revelam que a distância deve aumentar até o fim de 2021.

O IE ainda é usado em PCs mais velhos e tem 1,71% do mercado. Vale lembrar que a Microsoft mudou totalmente a estratégia no setor de navegadores e, desde o ano passado, passou a adotar o motor Chromium, da Google.