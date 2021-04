Base do Palmeiras se reforça com coordenador de goleiros e treinador ex-Borussia Dortmund

O Palmeiras colhe os frutos dentro de campo da ótima estrutura disponível nas categorias de base. O clube contratou para trabalhar no Centro de Formação de Atletas dois novos profissionais para a comissão técnica do clube: Luciano Junior, coordenador da preparação de goleiros, e Jeremias Lopes, treinador específico de habilidades individuais.

As contratações visam o aperfeiçoamento no desenvolvimento de talentos. Com praticamente meio elenco profissional com passagens pelo Centro de Formação de Atletas, entre 2017 e 2019, período da gestão de Maurício Galiotte, foram investidos R$ 90 milhões nas categorias de base. Antes, com Paulo Nobre, os primeiros investimentos haviam sido realizados para possibilitar a infraestrutura necessária.

Contratado para coordenar a preparação de goleiros na base, Luciano passou cinco anos de sua carreira – entre 2013 e 2017 – como preparador de Weverton no Athletico Paranaense. Após passagem no Vitória, desembarca agora no sub-20 do Verdão visando garantir o desempenho dos arqueiros.

– É uma grande honra fazer parte da Academia do Palmeiras. Tenho amigos que trabalham aqui há muito tempo, já acompanho os trabalhos e sei do potencial que o clube tem. Espero agregar valores, e com certeza haverá bastante aprendizado por conta dos profissionais de excelência que aqui trabalham – declarou Luciano, que trabalhará no dia a dia ao lado dos preparadores de goleiros da base alviverde.

Treinador específico para o desenvolvimento de habilidades individuais, Jeremias, brasileiro naturalizado alemão, tem Licença B da UEFA e Licença C da DFB (Federação Alemã de Futebol) para treinadores. Com isso, realizou trabalhos em diversos clubes no país, sempre com enfoque nas categorias de base. Em uma dessas passagens, trabalhou no Borussia Dortmund.

– O meu trabalho aqui no Palmeiras passará pela moldagem dos atletas desde as categorias menores, para que cheguem já preparados individualmente aos times maiores. Já o trabalho com os mais velhos passa pelo refino dessa parte técnica. É dar a eles mais intimidade com a bola sem perder a essência do futebol brasileiro, que é o drible, a arte, o futebol de rua. Estou muito feliz com essa oportunidade e desafio. – disse Jeremias.

Vale lembrar que por conta da pandemia da covid-19 os jogos da base foram suspensos no mês de março e estão programados para retornar no início de maio, com a disputa de torneio sub-20 e sub-17. Em cumprimento aos decretos e seguindo o protocolo, somente estas categorias têm calendário ativo nesta temporada. No entanto, Luciano e Jeremias já ministram treinamentos na Academia de Futebol II, em Guarulhos.