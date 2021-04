Base Estrutural da Elaboração do Currículo

A relevância da elaboração direcionada de um currículo

A elaboração de um currículo é um fator importante para que um candidato seja chamado para uma entrevista de emprego. Por isso, é importante que se atente a alguns pontos fundamentais na construção das informações.

É importante se atentar a ordem cronológica e relevância dos dados, fontes e cores utilizadas, dentre outros fatores. Confira mais dicas para elaborar seu currículo assertivamente.

A estrutura do currículo é fundamental para que seja convidado para uma entrevista de emprego

De forma sucinta, um currículo precisa ter alguns dados básicos, como as informações pessoais, o objetivo do candidato, formação e vivência profissional. Além disso, é viável informar cursos complementares e outras informações pertinentes.

Todavia, essa base pode ser totalmente adaptada à necessidade do momento, já que os perfis dos candidatos são diferentes, bem como, o currículo deve ser direcionado para a área de interesse.

Dados pessoais

Os dados pessoais precisam informar o básico sobre quem é o candidato. Por isso, informações como localização e contatos são prioritárias. Além disso, é importante se atentar ao fato de que não é necessário colocar dados como RG e CPF e o e-mail não deve ser muito informal com apelidos ou diminutivos, por exemplo.

Objetivo

O objetivo precisa ser claro quanto a sua área de atuação, por isso, insira seu objetivo de forma direta. Não é o momento de elaborar um texto explicativo.

Formação Acadêmica

A formação precisa ser inserida começando pela mais recente. Posteriormente, insira as outras formações em ordem cronológica decrescente.

Neste campo, o foco deve ser o nome do curso, nome da instituição, se está concluído ou a data de previsão para o término. Além disso, a modalidade também pode ser interessante para a empresa, informe se estuda EAD, presencial ou semipresencial.

Experiência profissional

As suas experiências profissionais precisam seguir a mesma ordem lógica da sua formação acadêmica. No caso de se tratar de um profissional que possui muitas experiências profissionais diferentes, insira as vivências que estão relacionadas a vaga para a qual está direcionando seu currículo atualmente.

Além disso, é importante que insira informações relevantes, como se teve promoções nas empresas, projetos importantes etc.

Resumo e adaptabilidade do currículo

Uma breve descrição das funções realizadas na empresa, o período de permanência em cada emprego também devem constar na base do seu currículo.

A adaptabilidade do seu currículo fica por conta de fatores particulares. Por exemplo, se estiver buscando o primeiro emprego, é importante que reforce suas realizações, projetos e planos futuros. Já o currículo de uma pessoa experiente precisa focar nos aprendizados e inspirações dentro da sua trajetória profissional. Os detalhes que deseja informar sobre a sua experiência serão explorados na entrevista de emprego.

Método Star

Falamos sobre a metodologia Star na entrevista de emprego, pode ser interessante para direcionar suas respostas. Dessa forma, aumenta as suas chances de conseguir uma colocação profissional que atenda suas expectativas e objetivos profissionais.