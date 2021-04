Bate-Papo BBB: Arthur avalia sua trajetória no jogo, seu romance com Carla Diaz, amizade com Projota e tretas com Fiuk e Juliette | Bate-Papo BBB

Na noite desta terça-feira, 27/04, conhecemos o Top 5 do BBB21, e o 14° eliminado, Arthur, conversou com Ana Clara no Bate-Papo BBB. O instrutor de crossfit falou sobre vários assuntos que marcaram sua trajetória no programa: os momentos de explosão, a rivalidade com Fiuk, a amizade com Projota, a relação de carinho e conflitos com Juliette e, claro, o romance de altos e baixos que viveu com Carla Diaz dentro da casa.

Spoiler: a mãe do ex-brother já assumiu a torcida por #Carthur. Ainda rolou papo com duas convidadas para lá de especiais: a influenciadora, apresentadora e ex-BBB20, Rafa Kalimann, e a atriz Clarice Falcão.

Quer saber tudo o que rolou? Confira o Bate-Papo BBB com Arthur na íntegra!

1 de 5 Arthur recebe o ‘presente do eliminado’ de Ana Clara no Bate-Papo BBB — Foto: Globo Arthur recebe o ‘presente do eliminado’ de Ana Clara no Bate-Papo BBB — Foto: Globo

A conversa começou com Rafa Kalimann relembrando as emoções da Reta Final da sua edição do BBB.

“Completa um ano da Final (do BBB20). Já chorei, já me emocionei, até postei nas minhas redes sociais, é muito gostoso de assistir”.

2 de 5 Rafa Kalimann participou do Bate-Papo BBB — Foto: Gshow Rafa Kalimann participou do Bate-Papo BBB — Foto: Gshow

Rafa avaliou a eliminação de Arthur e confessou que torceu pela liderança de Juliette:

“Eu, particularmente, conheço a Pocah e a Camilla (de Lucas). Analisando as trajetórias, a eliminação estava do jeito que eu esperava, do que eu queria ver. Aí veio essa liderança maravilhosa da Juliette, a gente começou a gritar aqui em casa, e aí surpreende (ou não) com o voto na Pocah”.

No Bate-Papo BBB, Rafa Kalimann comemora liderança de Juliette, comenta eliminação de Arthur e rememora 1 ano da Final do BBB20

Clarice Falcão também admitiu que torceu pela eliminação do instrutor de crossfit, mas elogiou a mudança de comportamento de Arthur ao longo do programa.

“Eu fui #foraArthur, porém eu acho ele uma pessoa ótima, eu acho que ele tem muitos defeitos, cometeu alguns erros, mas eu vejo nele uma vontade de aprender”.

3 de 5 Clarice Falcão participa do Bate-Papo BBB — Foto: Gshow Clarice Falcão participa do Bate-Papo BBB — Foto: Gshow

Quando o assunto é torcida para ganhar o reality, Clarice tem a resposta na ponta da língua: “Sou muito vigorenta!”. A atriz confessou que se decepcionou quando Pocah escolheu salvar Fiuk do Paredão e declarou que torce para que Camilla de Lucas permaneça no jogo após o 16° Paredão. Isso porque a sister de Nova Iguaçu também está em seu pódio, logo após Gilberto.

No Bate-Papo BBB, Clarice Falcão elogia mudança de Arthur dentro do jogo: ‘Vejo nele muita vontade de aprender’

Depois, Arthur chegou no estúdio da #RedeBBB, comentou sobre os motivos que levaram a sua saída do programa e observou que o trio Camilla, Gilberto e Pocah tem um Paredão difícil pela frente, mas aposta que a influenciadora deixa a casa.

“Eu vejo o Gil como uma das pessoas que vai para o Top 3, fácil! Acho que a Camilla vai sair. Eu não consigo apontar o dedo para a Pocah. É uma pessoa que eu amo, virou uma amigona e quero manter aqui fora”.

O ex-brother ainda falou sem mágoa sobre a eliminação e garantiu que está satisfeito com sua participação no reality, apesar dos tropeços ao longo da sua trajetória.

“Foram cinco anos tentando chegar aqui. Entrei na melhor edição que eu poderia ter entrado. Errei, mas acertei também. Estou com a consciência tranquila. Às vezes falta uma sensibilidadezinha, mas não é por mal”.

No Bate-Papo BBB, Arthur comenta sua eliminação e aproximação com brothers na Reta Final do BBB21

Arthur mudou muito seu jogo após a eliminação de Projota, seu principal aliado na casa: ele se aproximou de outros brothers como Pocah, Gilberto e até mesmo Fiuk na Reta Final, mas nunca deixou de falar do rapper. Por isso, ficou muito contente quando recebeu um recado do parceiro e um convite para uma partida de video game.

“Agora não estou mais com medo. Ele é meu amigo ainda. Fico muito feliz!”.

“Confesso que, quando eu perdi ele, pensei, ‘cara, deu ruim’. Mas, na verdade, foi quando eu tive que me abrir para outras pessoas. Eu tive que tornar a coisa mais leve, porque eu estava muito fechado. Ele era o meu porto seguro ali.

No Bate-Papo BBB, Arthur fala sobre amizade com Projota no jogo: ‘Ele era meu porto seguro’

Nesse processo de reposicionamento dentro da casa, as viradas da relação com Fiuk chamaram muita atenção. Os dois brothers protagonizaram algumas das tretas mais marcantes da edição, como a do Jogo da Discórdia em que o clima esquentou.

“Não me orgulho. Ser chamado de mentiroso, de covarde, são coisas que eu não sou. Eu não me arrependo. Fiquei mal com a situação. Algumas coisas começaram a me ferir mais do que o normal e essa foi uma delas. Não me orgulho nem um pouco”.

4 de 5 Arthur assiste treta com Fiuk no Jogo da Discórdia no Bate-Papo BBB — Foto: Globo Arthur assiste treta com Fiuk no Jogo da Discórdia no Bate-Papo BBB — Foto: Globo

Mas com o decorrer do jogo, os dois chegaram a um acordo de paz e reconheceram as características que admiravam no outro. Arthur disse, inclusive, que há possibilidade de construir uma amizade com o ator aqui fora.

“A gente viu que não tinha mais energia de ficar brigando daquela forma. Ele votou em mim, eu saí do programa e estou tranquilo. Sou fã dele, acompanhava ele na Malhação”

“A palavra amizade é construída… eu quero ter uma proximidade aqui fora. Não quero levar isso para fora do jogo”

No Bate-Papo BBB, Arthur comenta a relação de altos e baixos com Fiuk: ‘A gente viu que não tinha mais energia de ficar brigando’

Outra relação de carinhos e farpas que o brother manteve na casa foi com Juliette. Nas últimas semanas os dois até protagonizaram cenas de flerte e, se na casa não passava de brincadeira, Arthur confessa que, aqui fora, a história poderia ser outra.

“Uma menina linda, uma pessoa incrível, aqui fora seria uma outra situação. Eu não teria coragem de ter tido alguma coisa lá dentro tendo tido alguma coisa com a Carla.”

O instrutor de crossfit ainda revelou que vê a sister como possível finalista do programa.

No Bate-Papo BBB, Arthur revela que ficaria com Juliette fora da casa: ‘Aqui fora seria outra situação’

E por falar em Carla… chegamos ao assunto mais esperado! Ana Clara repassou momentos-chave do relacionamento do ex-brother com a atriz e ele afirmou que, apesar dos estranhamentos entre os dois, seu sentimento por ela foi real.

“Confesso para você que, se eu não tivesse criado alguma coisa ligado a paixão, eu não pensaria (na Carla), choraria. Eu me apaixonei por ela. A primeira coisa que eu quero fazer é conversar com ela. Eu perdi ela duas vezes. Foram duas perdas que me fizeram muito mal. Meu sentimento pode ter sido confuso, mas foi de verdade”.

5 de 5 Arthur assiste cena de Carla Diaz se ajoelhando após a volta do Paredão Falso — Foto: Globo Arthur assiste cena de Carla Diaz se ajoelhando após a volta do Paredão Falso — Foto: Globo

Arthur garantiu que pretende conversar com Carla aqui fora, independentemente do futuro da relação dos dois.

“Eu quero muito conversar com ela, é o mínimo que eu posso fazer, como pessoa que gosta dela, mesmo se for pra ouvir o que eu não quero”.

No Bate-Papo BBB, Arthur afirma que quer conversar com Carla Diaz: ‘Mesmo se for pra ouvir o que eu não quero’

No que depender da mãe do brother, os dois se acertam. No primeiro contato com o filho após a eliminação, por videochamada, dona Beatriz revelou que os bons momentos de Arthur com a ex-sister foram seus favoritos – e, pelo visto, de todo o distrito de Conduru, Espírito Santo.

“Eu amava ver você e a Carla, eu tenho uma paixão por ela! Na noite da flechada, foi uma festa! Todo mundo ficou acordado até tarde, ‘hoje vai rolar beijo, não é possível’. No dia da flechada, foi festa em Conduru!”.

No Bate-Papo BBB, mãe de Arthur confessa torcida por romance do filho com Carla Diaz: ‘No dia da flechada, foi festa em Conduru!’

