Bate-Papo BBB: Caio avalia relação com Viih Tube e Juliette, fala sobre a amizade com Rodolffo e reencontra sua noiva, Waléria | Bate-Papo BBB

O Bate-Papo BBB desta terça-feira, 20/04, recebeu Caio, o décimo primeiro eliminado do BBB21. No primeiro contato com o mundo exterior, o fazendeiro confessou a Ana Clara que esperava escapar da berlinda que o eliminou. Além disso, analisou o jogo de Viih Tube, mandou a real sobre sua relação com Juliette e, claro, sobre o maior shipp da edição: #Caiolffo ! Mas o Bastião pode ficar tranquilo porque sua noiva, Waléria , não ficou com ciúmes. Inclusive, o reencontro dos dois por chamada de vídeo, ao vivo no programa da #RedeBBB , foi a coisa mais fofa. 🥰

Você confere tudo no Bate-Papo completo, mas a gente te conta o que rolou!

1 de 6 Caio no Bate-Papo BBB com Ana Clara — Foto: Globo Caio no Bate-Papo BBB com Ana Clara — Foto: Globo

No primeiro dia da “supersemana” do BBB21, a eliminação de Caio disputou a atenção dos convidados do Bate-Papo com a nova liderança de Gilberto e a indicação de Pocah pelo pernambucano ao Paredão.

Dani Calabresa, uma “vigorete” assumida, não ficou satisfeita com a escolha do favorito para a berlinda. Para a humorista, Viih Tube era uma opção definida por ter indicado Gilberto e Fiuk, aliado do doutorando em Economia, ao último Paredão.

“A Viih tem um poder aí , ela manipula, enfeitiça as pessoas…”

2 de 6 Dani Calabresa rememora momentos marcantes do jogo no Bate-Papo BBB — Foto: Globo Dani Calabresa rememora momentos marcantes do jogo no Bate-Papo BBB — Foto: Globo

No Bate-Papo BBB, Dani Calabresa repercute Viih Tube escapar do Paredão: ‘Ela manipula, enfeitiça’

O ator Thiago Fragoso é da mesma opinião de Dani e confessou que ficou frustrado ao ver Gilberto indicar Pocah no lugar da youtuber.

“Rolou um momento anticlímax ali. Estava um momento ‘O Brasil será salvo, finalmente a Viih Tube vai para o Paredão, Gil vai salvar o Brasil’ e, na hora H… o Brasil está lascado!”

3 de 6 Thiago Fragoso comenta primeiros ator da nova liderança de Gilberto no BBB21 — Foto: Globo Thiago Fragoso comenta primeiros ator da nova liderança de Gilberto no BBB21 — Foto: Globo

Mas o eliminado da noite também foi assunto dos convidados da noite e Thiago comentou que o comportamento “leva e traz” é o provável motivo para a saída do fazendeiro, mas reforçou os pontos positivos do ex-brother.

“O Caio é muito carismático, eu tenho o maior carinho por ele. É interessante saber essas camadas do jogo, porque o BBB apaixona todo mundo, demais, e a gente esquece que é um experimento para deixar aquelas pessoas numa situação de alto stress. Ninguém ali está totalmente relaxado, não existe isso”.

Logo na sua chegada ao estúdio do Bate-Papo BBB, Caio confessou que não esperava cair na berlinda que o eliminou.

“Achei que fosse escapar. Achei que fosse Arthur e Pocah. Não achei que teria esse empate. Achei que teria votos, mas não imaginei o do Fiuk e o da Juliette”.

4 de 6 Caio foi Eliminado do BBB21 com 70,22% — Foto: Gshow Caio foi Eliminado do BBB21 com 70,22% — Foto: Gshow

O fazendeiro ainda ainda arriscou um palpite sobre as razões que fizeram o público escolhê-lo para deixar a casa.

“Eu não consegui fechar os olhos para as preocupações daqui de fora”

No Bate-Papo BBB, Caio fala que não esperava ir ao Paredão: ‘Achei que fosse escapar, não imaginei o voto do Fiuk e da Juliette’

Mas essa não foi a única surpresa que o fazendeiro teve após a eliminação: a maneira como Viih Tube é vista pelo público também entrou em conflito com a ideia que ele fazia da caçula da casa. Ele admitiu que a relação com a youtuber foi abalada após ficar de fora do Vip na última liderança de Viih.

“Quando ela me colocou na Xepa, eu vi que o sentimento que ia, não vinha. Fui deixado de lado por uma pessoa que votou nela. Já tinha o desempate uma vez (para indicar ao Paredão). Você fica mais calejado, mais machucado. Ela estava no meu pódio, é uma coisa que deixa a gente chateado”.

No Bate-Papo BBB, Caio avalia jogo de Viih Tube: ‘Vi que o sentimento que ia, não vinha’

Por outro lado, a relação do ex-brother com Juliette era bastante calculada. Caio revelou que tentava manter uma boa convivência com a paraibana para evitar novos conflitos.

“Não que eu era falso, mas eu mantinha a convivência para evitar um voto, evitar alguma confusão”.

No Bate-Papo BBB, Caio fala sobre sua convivência com Juliette: ‘Única coisa que era estratégia’

Mas se há uma relação da casa que deixou apenas memórias boas, foi a amizade com Rodolffo. O fazendeiro falou sobre a surpresa de encontrar um ídolo no reality e a aproximação entre os dois.

“Quando eu entrei e vi ele lá dentro, surtei. Não imaginaria jamais ter criado um laço de amizade com ele, cara fantástico, gosto demais dele, da amizade”.

5 de 6 Caio se diverte assistindo vídeos da sua amizade com Rodolffo no Bate-Papo BBB — Foto: Globo Caio se diverte assistindo vídeos da sua amizade com Rodolffo no Bate-Papo BBB — Foto: Globo

No Bate-Papo BBB, Caio fala sobre a amizade com Rodolffo: ‘Quando eu vi ele ali, achei que eu tinha surtado’

Se Rodolffo foi o grande chamego de Caio dentro da casa, aqui do lado de fora, a famosa Waléria, noiva de Caio e mãe das pequenas Manu e Alice, recebeu todo o carinho do fazendeiro no primeiro reencontro entre os dois, por chamada de vídeo. Ela também se declarou ao amado.

“Estou com muitas saudades, estou tão orgulhosa de você, eu não sabia que podia amar mais e eu te amo muito, estou esperando você!”

6 de 6 Caio conversa com a noiva Waléria no Bate-Papo BBB — Foto: Gshow Caio conversa com a noiva Waléria no Bate-Papo BBB — Foto: Gshow

No Bate-Papo BBB, Caio chora ao falar com Waléria e ganha declaração da noiva: ‘Não sabia que podia amar mais e eu te amo muito’

E o próximo Paredão já está rolando! Aproveite para deixar seu voto!

Paredão BBB21: Vote para eliminar. Arthur, João Luiz ou Pocah?

Conteúdos exclusivos, coreografias das festas, memes que bombaram nas redes: tudo em um só lugar. Clique aqui e divirta-se com o Dropz!