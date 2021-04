Bate-Papo BBB: Pocah descobre o significado de ‘basculho’, avalia a relação com Juliette e comemora sua trajetória no BBB21 | Bate-Papo BBB

“Sobre a Pocah, realmente ela ficou muito dormindo real nesse começo de jogo aí, um tempão. Depois para correr atrás é difícil, né? Ela fechou muito cedo os aliados e não abriu mais a visão de jogo para as coisas que estavam acontecendo. A gente não a via se relacionando com as meninas, não tinha entrosamento. E essa coisa de ficar sozinho, você se colocar no lugar de solitário, achar que incomoda, isso prejudica a pessoa. Mas foi uma pessoa elegantérrima no jogo”, analisou Fabiula.