Bate-Papo BBB: Rodolffo avalia conflitos no jogo, fala da amizade com Caio e comemora sucesso de música | Bate-Papo BBB

+++ Veja o Bate-Papo completo com Rodolffo

1 de 7 Ana Clara conversa com Rodolffo no Bate-Papo BBB — Foto: Globo Ana Clara conversa com Rodolffo no Bate-Papo BBB — Foto: Globo

Wanessa Camargo, primeira convidada da noite, opinou sobre os rumos do jogo após a saída do sertanejo. Ela confessou que tem dificuldade de imaginar Caio sem a companhia de Rodolffo na casa.

“Acho que o pouco que eu vi do Caio, vem muito dessa dinâmica da relação dos dois. Confesso que eu fiquei em dúvida de quem eu queria que saísse, se era o Caio ou o Rodolffo. Justamente porque é como se fosse uma coisa só, é difícil você ver separado”.

No Bate-Papo BBB, Wanessa opina sobre o que pode acontecer se Viih Tube for para o Paredão: ‘Bate e sai’

Por outro lado, Wanessa destacou a independência de Viih Tube, a quem descreveu como uma “jogadora nata”. Mas apesar disso, a cantora não aposta na youtuber como uma possível vencedora do reality.

“Ela realmente consegue levar as pessoas com o jeitinho dela, consegue manipular o jogo a favor dela. Isso vale lá dentro, quando for para o Paredão, eu não sei como vai ser. Porque ela há controvérsias no jogo dela, principalmente na amizade dela com Juliette, que é o ser uma coisa e falar outra”.

Caso a sister vá ao Paredão, Wanessa já prevê o resultado: “Ela bate e sai”.

2 de 7 Wanessa participa do Bate-Papo do BBB21 nesta terça-feira, 06/04. — Foto: Globo Wanessa participa do Bate-Papo do BBB21 nesta terça-feira, 06/04. — Foto: Globo

Leo Jaime concordou com a opinião de Wanessa sobre Viih Tube.

“A Viih é a mais estrategista. Ela não tem muitos inimigos, mas ela só tem um aliado. Então, respondendo a enquete, ela vai para o Paredão e some“.

O cantor e ator também tinha uma opinião formada sobre a eliminação da noite.

“Foi muito injusto a Carla (Diaz) sair e o Rodolffo ficar, porque a Carla era vítima de uma situação. O Arthur estava pisando na bola com ela, e ela foi punida. Isso foi um recado muito ruim para as mulheres. O cara pisa na bola com você, e você é culpada. Então acho que o Rodolffo já estava fazendo hora extra ali”.

No Bate-Papo BBB, Leo Jaime analisa eliminação de Rodolffo do BBB21: ‘Já estava fazendo hora extra’

Durante o papo com Ana Clara e Rhudson Victor, o ator e cantor ainda revelou o que pensa sobre o romance entre Thaís e Fiuk e respondeu se participaria do BBB um dia.

3 de 7 Leo Jaime no Bate-Papo BBB — Foto: Gshow Leo Jaime no Bate-Papo BBB — Foto: Gshow

E chegou o convidado mais aguardado da noite! A primeira informação que chocou Rodolffo foi sobre o poder de Carla Diaz após a volta do Paredão falso – e o fato da ex-sister não ter usado sua vantagem. Ele também se surpreendeu com a pouca diferença de votos entre ele e Carla na berlinda que eliminou a atriz.

“Os sentimentos que a gente têm lá dentro, às vezes, não tem nada a ver com o que está acontecendo aqui fora. Sendo que eu fui Líder, indiquei ela por alguns motivos, ela foi para o Quarto Secreto, voltou. Na semana seguinte, vai ao Paredão de novo e sai… Na minha cabeça, ela está pagando por aquele outro Paredão que ela não saiu”

+ Relembre: Carla Diaz é a sétima eliminada do BBB21, com 44,96% dos votos

4 de 7 Rodolffo participa do Bate-papo BBB — Foto: Gshow Rodolffo participa do Bate-papo BBB — Foto: Gshow

Após se surpreender com o resultado da disputa com Carla na berlinda, o cantor reviu situações com Sarah e Gilberto dentro da casa e revelou como pretende lidar com os conflitos aqui fora.

“Eu acho que eu pretendo separar esse rolê da vida real. Apesar disso, eu e Sarah, eu e o Gil, vivemos muitos momentos bacanas lá dentro. Depois disso tudo, hoje que eu chamei o Gil e falei para passarmos uma borracha, independente de quem saísse hoje”.

“Eu limpei a minha alma com o Gil e pretendo também limpar com a Sarah”, revelou Rodolffo.

5 de 7 No Bate-Papo BBB, Rodolffo fala sobre a relação com Sarah durante e após o BBB21 — Foto: Globo No Bate-Papo BBB, Rodolffo fala sobre a relação com Sarah durante e após o BBB21 — Foto: Globo

Falando em conflitos, Rodolffo voltou ao assunto que envolveu João Luiz nos últimos dias e se desculpou novamente.

“É chato, realmente, para as pessoas que passam. Eu concordo plenamente. Mas precisa-se concordar também que existe uma gama de pessoas muito grande desinformadas. A forma que eu falei foi zero intenção de doer”.

Por outro lado, da amizade com Caio, Rodolffo leva apenas memórias positivas e gratidão. O cantor confessou que não imaginava se identificar tanto com alguém no BBB e levar um amigo da casa para a vida.

“Eu e o Caio com certeza seremos muitos amigos. A gente já tinha muitos amigos em comuns. Agradeço a Deus demais da conta para me dar esse presente.

6 de 7 Rodolffo se diverte com VT mostrando relação com Caio no Bate-Papo BBB — Foto: Gshow Rodolffo se diverte com VT mostrando relação com Caio no Bate-Papo BBB — Foto: Gshow

Com Caio, o match foi certeiro, mas o cantor descartou as possibilidades de um envolvimento romântico com alguma sister dentro da casa. Os fã-clubes de Sarah + Rodolffo e Juliette + Rodolffo podem guardar os cartazes.

“Eu até ficaria com uma pessoa lá, mas se eu realmente apaixonasse. Não ficaria para fazer VT, nem para fazer ceninha, nem para fazer casal para fortificar aqui fora. Mas infelizmente não bateu”

O assunto chegou na vida do lado de fora da casa. Ana Clara contou ao cantor sobre o sucesso da música “Batom de Cereja” e convidou o pai de Rodolffo para participar do assunto por chamada de vídeo. A mãe do cantor e Israel, sua dupla sertaneja, também apareceram.

7 de 7 Rodolffo conversa com o pai, a mãe e o parceiro profissional, Israel, no Bate-Papo BBB — Foto: Globo Rodolffo conversa com o pai, a mãe e o parceiro profissional, Israel, no Bate-Papo BBB — Foto: Globo

O cantor ficou contente ao saber que ultrapassou a marca de 5 milhões de seguidores nas redes sociais e fez um pedido ao seu novo público.

“Nossa, que bacana, véio, que delícia. Eu agradeço demais quem tá me seguindo, quem está curtindo. Peço que permaneçam, que eu quero falar muito mais com vocês“.

Após eliminação do BBB21, Rodolffo comenta com Tiago Leifert: ‘Procuro evoluir dia após dia’

Conteúdos exclusivos, coreografias das festas, memes que bombaram nas redes: tudo em um só lugar. Clique aqui e divirta-se!