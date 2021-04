Bate-Papo BBB: Thaís comenta relação com Fiuk, amizade com Viih Tube e conflitos com Juliette | Bate-Papo BBB

+ Veja o que rolou no Bate-Papo BBB com Thaís

Ana Clara conversa com Thaís no Bate-Papo BBB

Primeiro convidado da noite, Rafael Infante avaliou como será a postura de Viih Tube, principal aliada de Thaís, após a saída da goiana.

“Vai perceber que diminuiu a força dela. Mas também muda tanto. Ela pode ir para uma nova aliança. Esse negócio dela com a Juliette não dá para entender, se é amor, se é manipulação“.

Rafael Infante se diverte com Ana Clara e Rhudson Victor no Bate Papo BBB

Por falar na relação entre Viih Tube e Juliette, a cantora Giulia Be, segunda convidada do programa, revelou sua torcida pela sister paraibana.

“Tenho um carinho pela Juliette que não sei nem explicar. Fazia tempo que eu não me identificava tanto com uma pessoa assim, de criar carinho de querer proteger”.

Giulia Be no Bate Papo BBB com Ana Clara e Rhudson Victor nesta quarta-feira, 14/04

Quando Thaís chegou ao estúdio, começou analisando o que faltou na sua postura para conquistar o público.

“Esperavam que eu tomasse alguma atitude e não tomei”, arriscou a goiana.

Se Thaís acredita que seu posicionamento deixou a desejar, por outro lado, a amizade com Viih Tube foi uma fonte de alegria para a ex-sister. Ela acredita, inclusive, que a união tenha fortalecido as duas no jogo.

“Eu acho que a gente se fortaleceu, a gente pensava muita coisa igual. Eu me fortaleci muito com a amizade dela, tínhamos ideias iguais”.

Thaís se emociona ao falar de Viih Tube no Bate-Papo BBB

Já com Juliette, o match não foi tão certeiro. Thaís revelou quais os possíveis motivos para os atritos constantes com a advogada e maquiadora.

“Uma não entendia a outra, acho que foi mais isso. Por exemplo, uma sabia o que a outra estava pensando, mas não entendia. Acho que rolava ciúmes da amizade com a Viih Tube”.

O Bate-Papo também é o momento de ter revelações sobre o jogo: Thaís descobriu que, de fato, foi alvo de Juliette na primeira semana de programa.

No Bate-Papo BBB, Thaís assiste vídeo de Juliette votando nela no BBB21

Saindo das relações de amizade, chegamos às relações de… um pouco mais que amizade? O lance com Fiuk não chegou a virar um romance mas, apesar da indefinição, é inegável que o flerte com o ator e cantor impactou o jogo da sister. Thaís avaliou o motivo do relacionamento dos dois não ter engrenado.

“Eu acho que é porque ele não queria, mas eu até acho melhor a gente não ter engatado, porque eu sou muito intensa, eu ia ser muito zoada se me jogasse mais”.

A ex-sister ainda comentou a breve passagem do quase casal pelo edredom, após uma festa. Vem ver!

Thaís vê Fiuk chorando depois de noite em que os dois compartilharam o edredom no BBB21

O relacionamento com Fiuk não foi longe (pelo menos, dentro da casa), mas com Arthur, não rolou nem um beijinho. Thaís falou sobre a demonstração de interesse do capixaba logo no início do programa, e revelou se haveria possibilidade de rolar algo a mais entre os dois.

“No começo, eu soube que ele tinha me flechado, mas já estava rolando uma troca de olhares com o Fiuk na época. Só que eu nunca tinha olhado com outros olhos para o Arthur, não rolou“.

Thaís foi a décima Eliminada do BBB21 e participou do Bate Papo com Ana Clara

