Bate-Papo BBB: Viih Tube comenta alto índice de votação, revê namorado e rememora trajetória quase sem votos no BBB21 | Bate-Papo BBB

+ Veja tudo o que rolou no Bate-Papo BBB com Viih Tube

Quem também esteve no Bate-Papo BBB e falou sobre a Reta Final do BBB21 foi a cantora Teresa Cristina. Ela declarou torcida para Gilberto, mas disse não concordar com a atual indicação do Líder em Camilla de Lucas.