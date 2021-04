Bayern, City, Real, Liverpool… Como chegam os 8 times ainda vivos para semana decisiva da Champions

A Uefa Champions League conhecerá nesta semana os quatro semifinalistas que seguirão na briga pela glória máxima do futebol europeu. Os jogos de volta das quartas de final acontecem entre terça (13) e quarta-feiras (14), com cobertura em Tempo Real do ESPN.com.br.

Lives, conteúdos originais e o melhor da programação da ESPN! Inscreva-se no nosso canal do YouTube, ative as notificações e não perca nenhum vídeo!

E como chegam Bayern de Munique, Paris Saint-Germain, Porto, Chelsea, Liverpool, Real Madrid, Borussia Dortmund e Manchester City após compromissos no fim de semana pelas ligas locais? A maioria venceu, menos os tratados como grandes favoritos.

Bayern e City, líderes em seus países, tropeçaram de forma até inesperada. Os alemães ficaram no 1 a 1 com o Union Berlin e ainda por cima viram mais um jogador sair machucado (Kingsley Coman). Já os ingleses massacraram o Leeds United com 29 finalizações, mas perderam por 2 a 1, no Etihad Stadium.

Arte ESPN

Todos os outros somaram três pontos. Quem entra na semana mais fortalecido é o Real Madrid, que superou o Barcelona no clássico espanhol, entrou definitivamente na briga pelo título de LaLiga e vai com tudo para cima do Liverpool.

Os Reds, por sinal, ganharam uma injeção de ânimo. Após sete jogos seguidos sem vencer em Anfield, o time de Jürgen Klopp sofreu, saiu atrás do Aston Villa, mas viu um belo gol de Trent Alexander-Arnold decidir a vitória por 2 a 1.

PSG e Chelsea também fizeram bonito e golearam seus respectivos adversários. Na França, Mbappé nem precisou de Neymar, suspenso, para comandar os 4 a 1 sobre o Strasbourg. Já no duelo londrino, os Blues atropelaram o Crystal Palace pelo mesmo placar.

Quem fecha a lista dos ainda vivos na Champions são os considerados mais “azarões” nessa fase. O Porto venceu o Tondela, manteve a vice-liderança em Portugal e agora vai com tudo para tentar reagir contra o Chelsea após derrota por 2 a 0.

Já o Borussia Dortmund não teve facilidade, mas passou pelo Stuttgart e ganhou mais ânimo para tentar virar para cima do City. Na primeira partida, em Manchester, o time de Haaland suportou a pressão e só viu a derrota por 2 a 1 se concretizar quase nos acréscimos.

Veja calendário da semana da Champions:

TERÇA-FEIRA (13)

PSG x Bayern (ida: 3 x 2)

Chelsea x Porto (ida: 2 x 0)

QUARTA-FEIRA (14)

Liverpool x Real Madrid (ida: 1 x 3)

Borussia Dortmund x Manchester City (ida: 1 x 2)