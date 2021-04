[Bayern de Munique x PSG]: clubes reeditam última final da Champions League, mas com mudanças importantes; veja tudo o que você precisa saber sobre a partida

Bayern de Munique x PSG voltam a se enfrentar na tarde desta quarta-feira (07), a partir das 16h (horário de Brasília), na Allianz Arena, na Alemanha, pela ida das quartas de final da Champions League 2020/2021.

As equipes se reencontram pouco mais de sete meses após o título dos alemães na competição. Na ocasião, os Bávaros venceram a equipe parisiense na final em Lisboa, por 1 a 0, e sagraram-se campeões do torneio.

Agora, no entanto, o clube alemão terá um cenário distinto. Isso porque o técnico Hansi-Flick não terá Robert Lewandowski, principal jogador do time, à disposição, em virtude de um estiramento no joelho direito.

Champions League: PSG deve contar com reforço de Neymar contra o Bayern de Munique

Enquanto o Bayern terá desfalques importantes para a partida, o PSG poderá contar com o reforço de Neymar, após o craque brasileiro se recuperar de uma lesão no músculo adutor da coxa.

Vale lembrar que o confronto de volta entre Bayern de Munique x PSG acontece na próxima terça-feira (13), às 16h (horário de Brasília), no Parque dos Príncipes, em Paris, na França.