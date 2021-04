Bayern desaprova declarações do técnico Flick expressando desejo de deixar o clube

Após a vitória sobre o Wolfsburg por 3 a 2, neste sábado, Hansi Flick, técnico do Bayern de Munique, disse que deseja rescindir seu contrato no final desta temporada.

Em nota publicada neste domingo, a diretoria do clube informou que o treinador já havia expressado a vontade de deixar a equipe, mas que as duas partes só iriam conversar sobre o tema após sequência no Campeonato Alemão.

“Hansi Flick informou a diretoria executiva do FC Bayern München AG sobre este desejo na semana passada. Hansi Flick e FC Bayern concordaram em centrar a atenção nos jogos contra o VfL Wolfsburg, Bayer 04 Leverkusen (20 de abril) e 1. FSV Mainz 05 (24 de abril), para não perturbar a concentração de todo o clube nestas três partidas importantes”, informou.

Por fim, o time bávaro reprovou as declarações do técnico, que possui contrato até 2023, e ressaltou que apenas irá negociar a rescisão contratual após a realização das próximas duas partidas.

“O FC Bayern desaprova as comunicações unilaterais emitidas por Hansi Flick e continuará as negociações após o jogo em Mainz, conforme acordado”, escreveu o clube.

