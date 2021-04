Bayern implode em crise interna e divulga nota criticando a postura de Hansi Flick; entenda os bastidores

Mesmo liderando a Bundesliga com folga e tendo mais uma conquista nacional encaminhada, o Bayern de Munique explodiu em crise interna neste domingo.

Tudo começou no último sábado, após a vitória dos bávaros sobre o Wolfsburg, pelo Campeonato Alemão.

Logo depois da partida, o técnico Hansi Flickr surpreendeu a todos e anunciou que não seguirá no comando do gigante de Munique na próxima temporada.

Flick não revelou seu destino, mas especula-se que ele assumirá a seleção da Alemanha no lugar de Joachim Löw, que deixará o cargo ao final da Eurocopa.

O anúncio público feito pelo comandante, porém, desagradou, e muito, a diretoria do Bayern.

Neste domingo, a equipe divulgou uma nota oficial criticando a postura de seu próprio treinador, e revelando que, apesar das partes já terem conversado sobre o tema, haviam entrado em acordo para deixar tudo em segredo até o final da temporada.

Hansi Flick lamenta empate entre Bayern e Union Berlin, pela Bundesliga EFE

“No último sábado, o técnico do Bayern, Hansi Flick, tornou público seu desejo de encerrar seu contrato, que iria até junho de 2023, ao final da atual temporada. Flick já havia expressado esse desejo à diretoria executiva na semana passada. No entanto, Flick e Bayern concordaram em focar nas partidas contra Wolfsburg, Bayer Leverkusen e Mainz, de forma a não atrapalhar a concentração do clube antes dessas três partidas decisivas”, escreveu.

“O Bayern desaprova a comunicação unilateral feita por Hansi Flick, e só irá continuar as conversas com o treinador após a partida contra o Mainz, como havia sido combinado”, completou.

Segundo a imprensa alemã, a comunicação de Flick foi uma clara provovação ao diretor de futebol dos bávaros, Hasan Salihamidzic, com quem ele possui péssima relação.

O técnico está no comando do Bayern desde 2019, quando deixou o cargo de auxiliar para assumir a equipe como interino após a demissão de Niko Kovac.

Seu sucesso imediato fez com que ele fosse efetivado no cargo, e Flick empilhou títulos em sequência, ganhando Bundesliga, Copa da Alemanha, Champions League, Mundial de Clubes, Supercopa da Alemanha e Supercopa da Uefa.

Na atual temporada, todavia, ele não conseguiu manter o fôlego, sendo eliminado da Copa da Alemanha pelo Holstein Kiel, da 2ª divisão, e caindo nas quartas da Liga dos Campeões para o PSG.

O único título de 2020/21 deve ser mesmo o do Campeonato Alemão, algo considerado insuficiente para os padrões atuais do Bayern.