Bayern: jornalista detona postura do clube após contratação de Nagelsmann: ‘Campeão dos hipócritas’

Nesta terça-feira (27) o Bayern de Munique confirmou oficialmente a contratação de Julian Nagelsmann, ex-RB Leipzig, como substituto do seu atual treinador, Hans-Dieter Flick, que deixará o cargo ao final da atual temporada. E se para alguns os bávaros fizeram a coisa certa, para outros o clube alemão mostrou uma postura “hipócrita” com esta movimentação no mercado.

Colunista do jornal espanhol “Marca“, Jesús Sánchez detonou a contratação de Nagelsmann pelo Bayern de Munique, principalmente depois do clube ter recusado o convite para fazer parte da Superliga, com o pretexto de que o “futebol funciona de uma maneira, e os negócios de outra”, em frase dita por Karl-Heinz Rummenigge, presidente dos bávaros, para justificar a recusa.

Lives, conteúdos originais e o melhor da programação da ESPN! Inscreva-se no nosso canal do YouTube, ative as notificações e não perca nenhum vídeo!

E para Sánchez, o Bayern está fazendo o contrário do que prega. Após pagar 25 milhões de euros (R$ 165 milhões nas cifras atuais) para tirar Nagelsmann do RB Leipzig, na transferência mais cara da história de um treinador, o clube está na verdade pensando no próprio umbigo.

Isso porque, como também citou o jornalista espanhol, a partir do momento que o clube tira o técnico de 33 anos do Leipzig, ele está enfraquecendo o seu rival em potencial, já que a equipe é a atual vice-líder da Bundesliga, para se reforçar ainda mais.

Sánchez não criticou este fato, mas achou estranha a declaração de Rummenigge, que está misturando futebol e negócios com esta contratação. “O Bayern está mostrando um jogo de cintura extraordinário nesta dança. Camaleão, parece rock, mas vende balé. Ele fala de esforço e futebol, mas milhões são gastos”, disse Sánchez, que completou.

“(O Bayern) Defende o futebol para todos e tem uma ditadura na Alemanha baseada em seu poder econômico colossal…De todos eles, o campeão é o Bayern, o rei da ‘postura'”, finalizou de forma irônica.