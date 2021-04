Bayern se aproveita de tropeço do Leipzig, vence Leverkusen e abre 10 pontos de vantagem na liderança

Nesta terça-feira (20) o Bayern de Munique deixou mais um rival para trás na Bundesliga. Jogando em casa, na Allianz Arena, pela rodada 30, os bávaros receberam o Bayer Leverkusen e venceram por 2 a 0, conquistando mais três pontos importantes na briga pelo eneacampeonato.

Com o resultado, o Bayern conquistou a sua segunda vitória consecutiva no Alemão, foi a 71 pontos na tabela e agora tem 10 de vantagem sobre o vice-líder RB Leipzig, que também nesta terça perdeu por 2 a 1 para o 17º colocado, Colônia, e está ainda mais distante dos bávaros.

Já o Leverkusen, que vinha de três jogos consecutivos sem derrota na competição, voltou a perder e desperdiçou a chance de deixar o Borussia Dortmund, 5º colocado, para trás na tabela. Desta forma, a equipe segue em 6º, com os mesmos 47 pontos.

As duas equipes voltam a campo no próximo sábado (24), pela rodada 31. Enquanto o Bayern encara o Mainz 05, fora de casa, o Leverkusen terá o Eintracht Frankfurt, dentro dos seus domínios, pela frente.

Bayern marca 2 no 1º tempo e garante vitória

Com um dos ataques mais mortais de todo o Velho Continente, os bávaros definiram a partida ainda nos 20 minutos iniciais. Ainda que o artilheiro e Melhor do Mundo, Robert Lewandowski, seja desfalque por lesão, o seu substituto fez o dever de casa.

Logo aos 7 minutos, o camaronês Choupo-Moting inaugurou o placar. Alaba levantou bola na área para Thomas Müller, que finalizou, mas o goleiro do Leverkusen fez a defesa e deu rebote. Foi até que o camisa 13 empurrou para o fundo das redes e fez 1 a 0.

Menos de 10 minutos depois, Kimmich ampliou e definiu a vitória do Bayern em casa. Aos 13, o meio-campista aproveitou rebote dado pela defesa do Leverkusen, após bola levantada na área, e chegou fuzilando, marcando o segundo o último gol do jogo.

Esta foi a vitória de número 22 do Bayern na atual edição da Bundesliga. A equipe do técnico Hans-Dieter Flick só perdeu três jogos até o momento e caminha a passos largos para conquistar o nono título consecutivo do Alemão.

Kimmich marcou um dos gols do Bayern na vitória sobre o Leverkusen, pela Bundesliga Getty Images

Bayern de Munique 2 x 0 Bayer Leverkusen

GOLS: Choupo-Moting e Kimmich (Bayern)

BAYERN DE MUNIQUE: Neuer; Pavard, Boateng, Lucas Hernández e Davies; Kimmich, Alaba, Coman, Musiala e Müller; Choupo-Moting. Técnico: Hans-Dieter Flick

BAYER LEVERKUSEN: Hrádecky; Tah, Sven Bender e Tapsoba; Frimpong, Aránguiz, Palacios e Sinkgraven; Diaby, Bailley e Schick. Técnico: Hannes Wolf

– O Bayern não perde há 8 jogos consecutivos na Bundesliga

– A última derrota foi em fevereiro, para o Eintracht Frankfurt

– O Leverkusen voltou a perder após 3 jogos de invencibilidade

– O Leverkusen não vence o Bayern desde novembro de 2019

Classificação:

Bayern de Munique: 1º colocado, com 71 pontos

Bayer Leverkusen: 6º colocado, com 47 pontos

Próximos jogos

As duas equipes voltam a campo no próximo final de semana, pela Bundesliga.