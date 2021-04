Bayern tropeça diante do Mainz e perde chance de levar o título do Alemão de forma antecipada

Líder isolado do Campeonato Alemão, o Bayern de Munique está muito próximo de faturar seu 31º título da Bundesliga, o nono seguido. Porém, faltando três rodadas para o fim da competição, os Bávaros perderam a oportunidade de levantar a taça de forma antecipada após perder para o Mainz 05 por 2 a 1, neste sábado, fora de casa.

O Bayern começou a partida sendo surpreendido pela modesta equipe do Mainz, 12ª colocada da competição. Os donos da casa abriram o placar logo aos dois minutos de jogo. Após levantamento na área dos Bávaros, Alaba cortou mal e a bola sobrou para o atacante Jonathan Burkardt disparar de fora da área uma finalização no canto direito de Neuer.

Mesmo com menor posse de bola, o Mainz parecia ter o domínio do jogo. Os donos da casa aproveitaram o momento ruim do atual campeão alemão na partida e ampliaram o placar aos 37 minutos em jogada de bola parada. Philipp Mwene achou o sueco Robin Quaison livre de marcação na pequena área para cabecear forte no centro do gol.

Mesmo pressionando a defesa mandante, o Bayern enfrentou diversas dificuldades para encontrar espaços no paredão defensivo formado pelo técnico Bo Svensson. A única chance clara de gol dos visitantes só apareceu no último minutos de jogo, com Lewandowski. O polonês aproveitou a falha do zagueiro Alexander Hack e marcou o único gol dos Bávaros na partida.

A vitória do Mainz 05 freou a sequência do Bayern de Munique de oito partidas sem derrota no Campeonato Alemão. Com mais três oportunidades restantes para confirmar o título, os Bávaros ainda contam com 10 pontos de distância para o vice colocado, o RB Leipzig.

