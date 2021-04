Bayern vence o Wolfsburg e se mantém isolado na liderança do Alemão

Neste sábado, o Bayern de Munique visitou o Wolfsburg pela 29ª rodada do Campeonato Alemão. Os bávaros conquistaram a vitória por 3 a 2 e abriram grande vantagem na liderança da competição.

Primeiro colocado, o time chegou a 68 pontos, abrindo sete de vantagem para o Red Bull Leipzig, que tem 61. Eliminado da Champions League, o atual campeão terá pela frente apenas o torneio local, com grandes chances de conquistá-lo.

Já o Wolfsburg, perdeu a oportunidade de ampliar sua vantagem no grupo de classificação para a próxima Liga dos Campeões. a equipe ocupa a terceira colocação com 54 pontos e pode ser tem o Eintracht Frankfurt na cola. Mesmo assim, tem ampla vantagem na briga por uma vaga no torneio continental, já que o Borussia Dortmund, quinto colocado, tem oito ponto a menos.

Fabian Bimmer / POOL / AFP

O Bayern abriu o placar logo aos 15 minutos, com Musiala e ampliou com Chupo-Moting. O empate dos donos da casa diminuíram , aos 35, com Weghorst. Mas a alegria durou pouco. Dois minutos depois, os bávaros marcaram novamente com Musiala.

Na segunda etapa, o Wolfsburg esboçou novamente uma reação, mas já era tarde. Philipp diminui, dando novas esperanças. Mesmo assim, o time de Munique venceu mais uma. Já são 21 vitórias em 29 disputados na Bundesliga.

Confira os outros resultados da rodada do Campeonato Alemão:

Augsburg 0 x 0 Arminia

Union Berlin 2 x 1 Stuttgart

Freiburg 4 x 0 Schalke 04

Borussia Monchengladbach 4 x 0 Eintracht Frankfurt