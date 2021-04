Bayern x Paris Saint-Germain: onde assistir e as prováveis escalações

Bayern de Munique e Paris Saint-Germain reeditam a final da última Champions League nesta quarta-feira, às 16h horário de Brasília. Os clubes chegam em momentos delicados, pois os alemães não contam com Lewandowski no comando de ataque e Gnabry, enquanto os franceses perderam a liderança da Ligue 1 no último final de semana.

Estratégias

– Estamos mais compactos, tentando fechar mais os espaços. Queremos fazer isso amanhã. Com a posse de bola, temos que estar em boas posições para que possamos colocar rapidamente o adversário sob pressão. O PSG tem uma defesa estável, um bom goleiro e muita qualidade no ataque – avaliou o técnico Hansi-Flick, do Bayern.

– Em duas partidas, tudo é possível. O Bayern é uma das melhores equipes da Europa. Eles jogam alto, têm jogadores que se deslocam rapidamente para os lados e capazes de desequilibrar o adversário. Tudo será uma questão de equilíbrio. Temos que limitar as transições deles, o que não conseguimos fazer contra o Lille – disse Mauricio Pochettino, treinador do PSG.

Histórico

Bayern de Munique e PSG já se enfrentaram em nove oportunidades na Champions League, sendo que os franceses conquistaram cinco vitórias, enquanto os alemães triunfaram quatro vezes. Na Alemanha, os bávaros perderam em uma única oportunidade e o histórico mostra equilíbrio nos gols, uma vez que cada equipe marcou 12 vezes contra a outra.

FICHA TÉCNICA:

Bayern de Munique x Paris Saint-Germain

Data e horário: 7/4/2021, às 16h (de Brasília)

Local: Allianz Arena, em Munique (ALE)

Onde assistir: Facebook (TNT Sports) e Estádio TNT Sports

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

BAYERN DE MUNIQUE (Técnico: Hansi-Flick)

Neuer; Pavard, Boateng, Alaba e Davies; Kimmich e Goretzka; Sane, Muller e Coman; Choupo-Moting

Desfalques: Lewandowski, Douglas Costa, Tolisso e Marc Roca (machucados). Gnabry (Covid-19)

PARIS SAINT-GERMAIN (Técnico: Mauricio Pochettino)

Navas; Dagba, Marquinhos, Kimpembe e Diallo; Gueye e Herrera; Di Maria, Neymar e Mbappe; Kean

Desfalques: Kurzawa (machucado). Florenzi e Verratti (covid-19). Paredes (suspenso)