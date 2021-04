BBB 21: 10 reality shows para ver após o fim do Big Brother Brasil

O Big Brother Brasil está chegando ao fim. No dia 4 de maio irá ao ar a tão esperada final do programa de 2021 que contou com anôminos e famosos. E quem é fã de reality show fica como após o BBB 21? Sem programa é que não fica!

Este ano promete ser recheado com diversos reality shows na telinha. Alguns já começaram, e outros já tem data de estreia. Programas de sobrevivência, azaração, com muitas provas e dinâmicas para atender a curiosiade do público.

Confira a lista dos 10 reality shows para ver após o fim do Big Brother Brasil:

No Limite

A quinta edição contará com a presença de ex-bbb’s e estreia dia 11 de maio. O programa volta as telinhas após 12 anos e terá como apresentador André Marques. O reality contará com 11 episódios será transmitido uma vez por semana, todas às terças-feiras na TV Globo, logo após a novela Império.

Power Couple Brasil

Sucesso da TV Record, a quinta temporada deve estrear em maio sob o comando de Adriane Galisteu, que substitui Gugu Liberato. 13 casais participam do programa e passam por uma série de testes de afinidade para ver o quanto se conhecem. As duplas fazem apostas em dinheiro e quem se der bem garante a permanência no programa. A eliminação acontece após três casais irem para a DR. A votação acontece todas as quintas para o público salvar o seu casal favorito.

De Férias com o Ex Brasil Celebs

O reality já começou e está na sétima edição. Novamente reune dez participantes solteiros em uma mansão luxuosa na praia. Após o tablet tocar, três celebridades ou anônimos são escolhidos para receber seu ex na praia. Ninguém sabe quem poderá entrar no programa e bagunçar a estádia na casa. De Férias com o Ex Brasil Celebs vai ao ar todas às quintas-feiras, às 21h30, na MTV. Os fãs podem acompanhar também Amazon Prime.

The Circle

Reality show que está disponível na Netflix e teve a estreia da segunda temporada estreando no dia 14 de abril. O programa tem oito pessoas isoladas em apartamentos que falam uma com as outras por um tipo de rede sociais através de perfis, mas sem saber se são verdadeiros ou falsos. Os participantes fazem as estratégias para buscar o prêmio do programa. Toda quarta-feira têm episódios novos.

Largados e Pelados

Uma nova temporada do reality show de sobrevivência na chegou dia 27 de abril. Uma equipe tem a missão de passar 21 dias na natureza sem roupa e com apenas um mapa e um utensílio que escolhe antes de entrar na mata. O programa passa no Discovery Channel, às 22h.

Se Sobreviver, Case Se Sobreviver, Case

O programa passa no Multishow, e terá a estreia da segunda temporada no dia 5 de maio. No reality show, quatro casais diferentes passam por um teste de afinidade de seu relacionamento. Eles ficam isoladas na Mata Atlântica, pelados e com apenas itens básicos de sobrevivência, e passam por provas de resistências e emocionais. Os fãs também podem acompanhar pelo Globoplay, que libera alguns episódios antes de passar no canal fechado.

Keeping Up with the Kardashians

O reality com as famosas Kardashians chegou a sua vigésima e última temporada. O programa estreou no dia 14 de abril e conta a rotina e a vida pessoal de Kris e as filhas Kim, Khloe, Kourtney, Kendall e Kylie. No canal E! Entertainment, os telespectadores podem acompanhar a vida pessoal e profissional da família Kardashian-Jenner.

Brincando com Fogo

A segunda temporada estará disponível na Netflix em junho com alguns capítulos. Depois, os fãs poderão acompanhar as novidades toda quarta-feira. O reality show norte-americano reúne homens e mulheres solteiros numa praia paradisíaca. Diferente dos programas da atualidade, para vencer o prêmio, os jovens tem que resistir às tentações, pois não são permitidos beijos ou carícias, caso haja alguma interação desse tipo, há uma punição alta em relação ao dinheiro do prêmiio.

A Ilha

O novo reality show da TV Record será apresenatdo pela Sabrina Sato, e tem previsão de esteria em julho. O programa vai reunir 13 pessos da mídia para buscar um tesouro milionário em uma local paradisíaco. O jogo terá dinâmicas e quem definirá o rumo dos participantes será o público.

A Fazenda

Grande sucesso realizado pela Recod. O reality está previsto para estrear mais uma temporada em setembro. Após a saída de Marcos Mion, ainda não há um novo apresentador. Para esta edição, subcelebridades foram escolhidas para buscar o prêmio milionário. Além de cuidar dos animais da Fazenda, os participantes lidam com as escolhas do público para escolher seus peões favoritos quem será eliminado.