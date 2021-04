BBB 21: Após a eliminação de Rodolffo, vote na enquete em quem você acha que merece ser campeão do reality show | Big Brother Brasil

Rodolffo foi o nono eliminado do BBB 21 (Big Brother Brasil), após disputa com Caio e Gilberto. O cantor sertanejo levou 50,48% dos votos, contra 44,09% do fazendeiro e 5,43% do doutorando em economia.

Após a saída do artista da casa mais vigiada do Brasil, o top 10 do programa foi formado, com os seguintes participantes ainda na briga pelo prêmio de R$ 1,5 milhão: Arthur, Caio, Camilla de Lucas, Fiuk, Gilberto, João, Juliette, Pocah, Thaís e Viih Tube.

BBB 21: quem merece ser campeão do reality show?

Com base nisso, o Bolavip Brasil preparou uma enquete para você, leitor, votar em qual confinado merece ser o campeão desta edição do reality show. Vote abaixo!

Vale lembrar que as enquetes promovidas por veículos de comunicação não influenciam de maneira alguma nos resultados divulgados pela Globo – as votações oficiais são apenas por meio do site do Gshow.