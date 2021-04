BBB 21: Após [Batom de Cereja] atingir 100 milhões de visualizações no YouTube, Rodolffo revela segredo sobre a composição da música | Big Brother Brasil

A música Batom de Cereja, da dupla sertaneja Israel e Rodolffo, alcançou a marca de 100 milhões de visualizações no YouTube na última terça-feira (06), pouco antes da eliminação do goiano do BBB 21 (Big Brother Brasil).

Com a participação do artista no reality show, a canção estourou nas plataformas digitais. No Spotify, por exemplo, Batom de Cereja se consolidou como a música mais tocada do Brasil, além de entrar para o ranking mundial.

Eliminado do BBB 21 com 50,48% dos votos, Rodolffo revelou que, a princípio, a composição da obra tinha a seguinte frase: ‘eu bebo, tu beija’. O pai do sertanejo, então, sugeriu uma mudança sutil.

“Quando os compositores escreveram essa música, eles colocaram: ‘eu bebo, tu beija’. E um belo dia, a gente estava com essa música pré-pronta, meu pai chegou lá em casa e eu fui mostrar para ele. Meu pai sempre tem que dar palpite em alguma coisa. Ele falou assim: ‘Na nossa região a gente não fala tu. Porque que você não coloca cê beija?’“, contou ele, durante o Bate-Papo BBB.