BBB 21: Após Castigo do Monstro, João Luiz recebe “coração partido” no Queridômetro

O Queridômetro deste sábado (10) refletiu as escolhas de João Luiz para o Castigo do Monstro. Pocah, uma das escolhidas, avaliou o professor de geografia com o emoji “coração partido”. Já Arthur, o outro escolhido, deu “carinha feliz” ao brother.

Arthur deu coração a todos, menos a Fiuk e João Luiz, para quem deu carinha feliz; Caio deu coração a todos; Camilla de Lucas deu coração a todos; Fiuk deu coração a todos, menos a Caio e Arthur.









Gilberto deu coração a todos; João Luiz deu coração a todos; Juliette deu coração a todos; Pocah deu coração a todos, menos a João Luiz, para quem deu coração partido; Thaís deu coração a todos; Viih Tube deu coração a todos.

Como novo Anjo, João Luiz deu o Castigo do Monstro a Pocah e Arthur. Ele explicou como será: “Monstro Samambaia. Vestidos o tempo todo como samambaia, os dois castigados deverão se revezar para exibir toda a beleza de suas folhas no vaso que está no gramado”.

Ele finaliza: “Atenção: ele nunca poderá ficar vazio. Cada um perde 300 estalecas e quem estiver no Vip vai para a Xepa”. Com isso, Pocah e Arthur perderam as estalecas e foram para a Xepa.