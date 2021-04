BBB 21: Após desentendimento com Tiago Leifert, Fiuk se mostra abalado e admite erro: ‘Fiquei mal’ | Big Brother Brasil

Fiuk, participante do BBB 21, protagonizou uma ‘torta de climão’ com Tiago Leifert no Jogo da Discórdia da última segunda-feira (12), durante o programa ao vivo. Na ocasião, o cantor evitou se comprometer e irritou o apresentador.

Na dinâmica, o filho de Fábio Júnior foi questionado sobre qual confinado não venceria o Big Brother Brasil. O ator, depois de enrolar com as palavras, se desculpou e disse que não conseguiria responder.

“Não é assim que funciona, Fiuk. Eu que peço desculpas pra você. A pergunta é: quem não vai ganhar (o programa)? Na última vez, na terça-feira, eu perguntei quem vai sair. Você não quis responder. Agora é quem não vai ganhar”, reclamou Tiago.

BBB 21: Fiuk lamenta bronca de Tiago Leifert no Jogo da Discórdia

Em conversa com Gilberto na madrugada de segunda para terça-feira (13), Fiuk lamentou o desentendimento com Tiago Leifert durante o Jogo da Discórdia do BBB 21 e se mostrou abalado com a situação.

De acordo com o UOL, o irmão de Cleo Pires admitiu para o doutorando em economia que errou na ocasião e sinalizou um pedido de desculpas ao apresentador durante o programa ao vivo desta terça.