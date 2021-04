BBB 21: Após eliminação de Thaís, Pocah e João têm conversa que pode mudar o rumo do jogo | Big Brother Brasil

O último Jogo da Discórdia do BBB 21 (Big Brother Brasil) segue dando o que falar entre os participantes do reality show. Na última terça-feira (13), Pocah e João conversaram sobre o desentendimento que eles tiveram após a dinâmica.

Na ocasião, o professor de geografia elegeu a funkeira como a confinada que não vence a atual edição do Big Brother Brasil. Magoada, a morena chegou a chorar depois de receber a placa do amigo de Camilla de Lucas.

BBB 21: Pocah promete se afastar de João

Após a eliminação de Thaís, Pocah e João tiveram uma conversa que pode mudar o rumo do jogo. Isso porque a cantora prometeu se afastar do brother, mesmo depois de o mineiro explicar o motivo de sua escolha no Jogo da Discórdia.

A artista, então, disse que não pretendia ficar sem falar com o professor, mas sinalizou que precisava de um tempo para digerir a situação. O acontecimento, é claro, pode alterar a dinâmica do game, visto que a sister não tinha João como um alvo.

“É só porque eu preciso me fortalecer… É só para eu me manter bem, mas a gente vai se falar. Eu não te odeio“, declarou ela.