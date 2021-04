BBB 21: Após eliminação, Thaís comenta sobre interesse de Arthur: “Nunca tinha olhado com outros olhos”

Thaís Braz foi a décima eliminada do Big Brother Brasil 21, com 82,29% dos votos. Após sua saída, a ex-sister foi conversar com a apresentadora Ana Clara no Bate-Papo BBB, e falou sobre momentos importantes no jogo.

Além do “quase-affair” com Fiuk, ela também falou sobre a possibilidade de relacionamento com Arthur, que aconteceu no começo do programa: o brother deixou claro que se sentia atraído pela goiana com uma flechada na sister, através do app de romance da casa.









Porém Thaís não teve uma reação muito positiva, o affair não foi adiante e causou desconforto entre o brother e Carla Diaz, com quem o instrutor de crossfit se envolveu depois.

Um internauta perguntou a Thaís se, em algum momento, ela se interessou por Arthur. A ex-sister respondeu: “No começo, eu fiquei sabendo que ele tinha me flechado, só que já estava rolando uma troca de olhares com o Fiuk na época”.

Ela continua: “Só que eu nunca tinha olhado com outros olhos para o Arthur, não rolou. Eu não esperava que, naquela festa, ele tinha me flechado, porque a gente só se falava por alto. Mas de interesse, assim, não”.