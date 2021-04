BBB 21: [Após serem citados no BBB 21, Gabigol e Thiaguinho respondem Juliette nas redes sociais] | Big Brother Brasil

Uma das favoritas do público para ganhar o Big Brother Brasil 21, Juliette tem feito um enorme sucesso fora da casa, mesmo sem poder ter contato com os fãs, por conta do confinamento. No momento, ela conta com 21,6 milhões de seguidores, à frente de Viih Tube, por exemplo, que tem 18,5 milhões.

Em conversa com Arthur e Pocah na cozinha do VIP, o crossfiteiro disse que, quando colocou Juliette ao paredão, poderia estar “indicando a pessoa mais forte do jogo”. A maquiadora, então, supôs que nomes famosos estariam torcendo por ela, entre eles os jogadores Neymar e Gabigol e o cantor Thiaguinho.

Dois deles retuitaram o vídeo publicado no Twitter do canal a cabo Multishow. O centroavante do Flamengo escreveu “JUUUUUU”, seguido de uma série de emojis de coração. Já o cantor de pagode tuitou: “Kkkkkkkk figuras!”. No início do programa, Thiaguinho fez um show ao vivo para os participantes do BBB 21.

O paredão desta semana terá quatro indicados, com prova bate e volta. Quem venceu a prova do líder foi Viih Tube, em disputa com Fiuk. Ela terá de indicar dois ao paredão: além da indicação comum, um dos escolhidos para o “castigo do monstro” também será apontado.

A casa ainda terá que votar duas vezes no confessionário para definir os outros integrantes do paredão. Após feita toda a dinâmica, os dois disputarão a prova bate e volta, constituindo o paredão triplo.