BBB 21: Após sua eliminação, Caio distribui emojis entre confinados | BBB 21

Caio foi o décimo primeiro eliminado do BBB 21, com 70,22%, em um Paredão que disputou ao lado de Fiuk e Gilberto. Após sua saída, ele deu uma entrevista para a apresentadora Ana Clara, e conversou sobre sua trajetória no reality.

O ex-brother distribuiu emojis aos colegas de confinamento. Para Arcrebiano, ele deu “joinha”, e disse: “Eu convivi pouco com ele, mas quero muito estar junto aqui fora. Ele é um cara de coração bom”.









Para Arthur, ele deu “joinha”, e disse: “Ele é muito gente boa, um cara que eu gosto muito. Tivemos uma amizade boa lá dentro”.

Para Camilla de Lucas, ele deu “pensativo”, e disse: “Eu fico meio em dúvida se essa coisa de ela ir nas brigas era para entender o que estava acontecendo ou para estar participando de tudo da casa”.

Ele deu “joinha” para Carla Diaz, e disse: “Eu gostava muito dela, tinha um carinho grande”.

Para Fiuk, ele deu “mão no rosto”, e disse: “Ele faz uns trens que tiram a gente do sério, mas eu gosto dele”.

Para Gilberto, ele deu “cabeça explodindo”, e falou: “A cabeça dele pega fogo no jogo”.

Para João Luiz, ele deu “joinha”, e elogiou: “Ele é um menino bom”.

Para Juliette, ele deu “virando os olhos”, e disse: “As coisas dela são cansativas. Tudo o que ela vai fazer causa furdunço, tadinha… Então, dá um pouquinho de preguiça”.

Para Karol Conká, ele deu “joinha”: “A nossa relação foi bacana. A gente tinha boas conversas”.

Para Kerline, ele deu “joinha”: “Tive pouco tempo junto com ela… mas é o emoji de joinha”.

Para Lucas Penteado, ele deu “joinha”, e disse: “Eu gosto do Lucas. Ele teve os momentos dele, mas eu sempre falei: ‘Põe o seu lado bom pra fora, acalma o coração, você é um cara bom’.”

Para Lumena, ele deu “joinha”: “A gente conversava muita coisa massa sobre natureza e a vida”.

Para Nego Di, ele deu “chorando de rir: “Ele me matava de rir”.

Para Pocah, ele deu “joinha”: “Ela é uma pessoa bacana, a gente trocava muita coisa legal sobre família e filhos. Eu nunca votei nela e, no fim, estávamos mais próximos, tentando nos salvar”.

Para Projota, ele deu “joinha”: “Ele é campeão, gente boa demais”.

Para Rodolffo, ele deu “olhinhos brilhando”: “Eu via ele nas redes sociais antes do programa e, quando comecei a conviver, vi que tudo aquilo era de verdade. Quando me machuquei, ele fez tudo por mim, me carregava, me impulsionava mesmo. Em vários momentos difíceis, ele segurou a barra comigo”.

Para Sarah, Thaís e Viih Tube ele deu “joinha”: “Eu gosto muito da Sarah”; “Votei nela com o coração apertadinho”; “Ela é campeãzinha. Na Final do programa, ela já está, isso é certeza”.