BBB 21: Após vencer prova de habilidade, Gil é o novo líder do reality show | Big Brother Brasil

Após permancer na casa depois de passar pelo paredão com Fiuk e Caio, onde o fazendeiro foi eliminado com 70,22% dos votos. O economista vence prova de habilidade e é o novo líder da semana do realitu show.

O líder já teve que indicar um brother para o paredão, e a decisão dele foi indicar a Pocah. Apesar de ter comentado com Camila e João de que iria indicar Viih Tube, que nunca foi para a berlinda, mas Gil revelou que não consegue indicar a brother e por isso a escolha foi a cantora.

Prova do líder. (Foto: Reprodução TV Globo)



Nesta semana, Tiago Leifert avisou que a o programa, que está acabando, iria ter uma “supersemana” a partir desta terça-feira. Com eliminação, prova do líder, formação e eliminação na quinta-feira (22).