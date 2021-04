BBB 21: Arthur brinca com Pocah dormindo fora da casa: “Eu tô aqui acordado e a Pocah, ó, dormindo” | Big Brother Brasil

Arthur e Pocah foram os últimos eliminados do Big Brother Brasil que acaba na próxima terça-feira (4). Os brother’s voltaram juntos para São Paulo, e o instrutor de crossfit e amigo da cantora brincou com o sono da cantora. A ex-bbb dormiu bastante durante sua passagem pelo programa.

“Galera, a gente saiu da casa, mas está tudo normal. Eu tô aqui acordado e a Pocah, ó, dormindo, véi“. A trajetória da cantora foi marcada por ela dormir muito no reality, e acabou virando meme nas redes sociais.

Arthur e Pocah voltando para São Paulo. (Foto: Reprodução Instagram)



Os amigos saíram nesta semana do BBB, que ainda conta com quatro participantes. Gil, Camila e Juliette estão no paredão, os dois brother’s que se salvarem, estão automaticamente na final, que já conta com Fiuk. O cantor venceu a prova de resistência que começou na quinta-feira e após 11 horas, ficou com a vaga garantida para disputar o prêmio.