BBB 21: Arthur distribui emojis para brothers e fala sobre Fiuk: “Quero essa relação aqui fora”

Arthur foi o décimo quarto eliminado do BBB 21, com 61,34% dos votos, ao lado de Camilla de Lucas e Pocah, que tiveram 30,77% e 7,89%, respectivamente. Ao sair da casa mais vigiada do Brasil, ele se encontrou com Ana Clara.

No bate-papo com a apresentadora, ele falou sobre sua trajetória na casa, seu affair com Carla Diaz, sua amizade com Projota e brigas com Juliette e Fiuk. Ele também foi perguntado que emojis daria aos colegas.









Arcrebiano recebeu “joinha”: “Apesar da situação com a Carla e a Karol, que eu acho que foi o grande motivo para o Bil sair, comigo, ele foi joia, um cara ímpar”.

Caio recebeu “chorando de rir”: “Só risada e alegria! Ele me fez muito bem nesse final em que eu estava sem o Projota e a Carla”.

Camilla de Lucas recebeu “pensativo”: “Como, em determinado momento do jogo, ela duvidou de algumas atitudes e de quem eu era, escolhi esse emoji meio desconfiado… mas quero muito conhecer mais a Camilla aqui fora, já sei que é uma pessoa maravilhosa”.

Carla Diaz recebeu “apaixonado”: “Um rostinho com corações para a Carla, por tudo o que a gente viveu. Não coloco só coisas ruins, foram coisas boas também”.

Fiuk recebeu “chorando”: “Apesar das brigas, a gente chorou muito juntos, se abraçou. Eu criei uma consideração muito grande e quero levar essa relação aqui pra fora também”.

Gilberto recebeu “cabeça explodindo”: “Essa escolha é de uma forma positiva, porque ele pegou a minha cabeça, deu um nó e fez explodir. O Gil é um personagem fantástico no jogo, sou grato a tudo o que ele fez por mim. Ele botou fogo no parquinho mesmo!”

João Luiz recebeu “revirando os olhos”: “É um cara que eu gosto muito. No final do jogo, não sei se ele ficou chateado ou não concordou com o meu voto nele, mas ele votou em mim algumas vezes. Não entendi porque ele não gostou da minha atitude, sendo que fez o mesmo comigo”.

Juliette recebeu “shh”: “Apesar de eu adorar, ela fala muito (risos). Mas é com muito carinho, só pra ela dar uma maneirada, porque ela está falando muito”.

Karol Conká recebeu “mão na testa”: “Acho que ela é uma mulher incrível, mas, pela situação com a Carla, escolho esse emoji. Foi uma atitude errada, não significa que ela seja uma pessoa ruim”.

Kerline recebeu “joinha”: “Quase não tive proximidade com ela, mas tenho certeza que é uma pessoa maravilhosa”.

Lucas Penteado recebeu “polegar pra baixo”: “Não sei como foi toda a situação, mas, pela minha vivência lá dentro, não concordei com as coisas que aconteceram. Vi muitas pessoas chorando pelas coisas que ele fez. Eu tive um desentendimento com ele que não me orgulho também”.

Lumena recebeu “beijinho”: “O jogo fez com que eu me afastasse dela, também não concordei com o que ela fez com a Carla, mas tenho um carinho grande pela Lumena. Ela me ensinou muita coisa e teve muita paciência comigo”.

Nego Di recebeu “risos”: “Ele fez todo mundo rir muito e se divertir dentro da casa”.

Pocah recebeu “apaixonado”: “Ela virou uma irmã lá dentro. O meu sentimento é o melhor possível por ela”.

Projota recebeu “olhos brilhando”: “Ele foi a pessoa que eu mais virei amigo lá dentro. Ele me fez pensar de outra maneira e enxergar de forma diferente muita coisa. Ele tem uma vivência maravilhosa”.

Rodolffo recebeu “triste”: “Eu adoro o Rodolffo, me aproximei muito dele. Mas escolho esse emoji pelo último fato que aconteceu. Acredito que ele não tem um coração ruim, o que ele fez não foi de má fé, mas não concordei. Fiquei triste, também com medo do que ele poderia encontrar aqui fora. Mas é uma pessoa que eu gosto e quero entender”.

Sarah recebeu “beijinho”: “Ela nunca votou em mim, e eu nunca votei nela. Tivemos uma troca muito boa e é uma pessoa que eu tenho certeza que vou ser amigo aqui fora”.

Thaís recebeu “joinha”: “Em determinado momento do jogo, a gente precisou se votar, mas sem nenhum sentimento ruim quanto a isso”.

Viih Tube recebeu “beijinho”: “Tivemos nossos desentendimentos, mas fiquei feliz que, quando ela saiu da casa, estávamos com tudo resolvido”.