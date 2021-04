BBB 21: [Arthur diz que “todo mundo quer aparecer” no Big Brother Brasil] | Big Brother Brasil

Com oito participantes na casa, o Big Brother Brasil 21 chega à sua reta final. Amanhã, um paredão triplo definirá o 13º eliminado da edição. Estão em julgamento pelo público Arthur, João Luiz e Pocah. Hoje à tarde, o crossfiteiro fez uma reclamação sobre os outros participantes do programa.









Os brothers e sisters tiveram um almoço especial nesta quarta-feira (21). Em conversa com Pocah, Arthur reclamou de muitos dos seus colegas de casa: “Aqui, a galera é muito gritaria. Todo mundo querendo aparecer. O ‘bagulho’ do churrasco, eu gosto de fazer, eu sei fazer, e toda vez sou cortado das ‘paradas’”.

Ele ainda falou sobre a postura de Juliette no episódio: “Eu sei, você e Gil. A Juliette mandou eu sair. Não sei quem mandou chamar o João. Eu falei: ‘Ah, não, querem aparecer, vai lá’”, reclamou o crossfiteiro, que foi o alvo da casa na formação do paredão de ontem: quatro votos.

Na sequência, Pocah respondeu: “Eu nem quis. Quando ele falou assim: ‘Ah, queria ver mulheres também na churrasqueira’. Aí eu falei assim: ‘Então eu posso ir? É muito difícil’”. Arthur disse em seguida: “Fez mais do que certo em ir, mas é que eu queria ir também. Mas aqui as coisas ficam muito centralizadas para um ou para outro”.

O paredão do BBB 21 desta semana será decidido nesta quinta-feira (22), ao vivo na TV Globo, a partir das 22h30 (horário de Brasília). Logo depois do veredicto do público, haverá uma nova prova do líder e, na sequência, a formação de mais um paredão.