BBB 21: Arthur e Camilla de Lucas se desentendem após a influenciadora tirar o brother do VIP | Big Brother Brasil

O clima pesou entre Arthur e Camilla de Lucas no BBB 21 neste sábado (17), após a sister vencer a última prova do anjo desta edição do Big Brother Brasil. Isso porque, para o castigo do monstro, a influenciadora escolheu o instrutor de crossfit, além de Caio e Gilberto.

O problema é que o capixaba estava no VIP e, com a punição, teve que voltar para a Xepa. O ex-affair de Carla Diaz também já havia recebido o monstro na semana passada, por escolha de João Luiz.

O que o @arthurpicoli tá passando na mão dessa panelinha ridícula não tá escrito. Camilla tinha Pocah e Fiuk pra escolher, e decidiu dar mais um monstro seguido pra um cara que fica melhor com todo mundo a cada semana. Nunca fui tão #TEAMARTHUR como agora. — Bruno Faglioni (@brunofaglioni)

April 17, 2021





BBB 21: Arthur e Camilla de Lucas discutem após escolha do monstro

Irritado, Arthur pediu para ficar sozinho, mas Camilla insistiu em conversar o brother. “Não adianta ficar bolado comigo, não“, declarou ela, de acordo com informações veiculadas pelo Gshow.

“Minha opção… eu fico se quiser“, respondeu o crossfiteiro à carioca. Nas redes sociais, muitos internautas apoiaram o capixaba e ainda afirmaram que a influencer tentou caçar confusão.