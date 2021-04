BBB 21: Arthur é décimo quarto eliminado com 61,34% | Big Brother Brasil

Após mais uma noite de paredão, Arthur foi o décimo quarto eliminado do programa do Big Brother Brasil. O brother disputava a permanência na casa com Camila de Lucas que teve cerca de 30,77% e Pocah, sua aliada no jogo e que teve apenas 7,89% dos votos.

A eliminação do brother causou surpresa, Camila, achava que o discurso de Tiago Leifert era para ela, e estava quase levantando do sofá para se despedir de seus colegas, mas quem foi o escolhido do público nesta noite foi o instrutor de crossfit.

Arthur se despediu dos brother’s com um discurso emocionado: “Eu entrei daqui moleque, tenho certeza que vou sair daqui um homem. Vocês colaboraram muito. Sou fã de vocês. A minha vida mudou, a vida da minha família mudou e eu mudei.”