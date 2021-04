BBB 21: Arthur e Fiuk quase saem no tapa no Jogo da Discórdia e web se diverte; veja as melhores reações | Big Brother Brasil

Arthur e Fiuk protagonizaram uma ‘torta de climão’ na noite da última segunda-feira (05), durante o Jogo da Discórdia do BBB 21 (Big Brother Brasil). Na ocasião, o cantor elegeu o instrutor de crossfit como o pior jogador do reality show, além de apontar o capixaba como alguém que ‘joga sujo’.

Irritado, o ex-affair de Carla Diaz pediu para o filho de Fábio Júnior falar tudo olhando para ele. E, assim que o artista se aproximou, Arthur o xingou. “C*zão“, disse ele, durante o programa ao vivo de ontem.

“O que você falou?‘, questionou Fiuk, furioso. ““Isso mesmo que você ouviu”, respondeu o educador físico. Na sequência, o clima pesou e a dupla precisou ser separada por Caio e João.

BBB 21: Internautas vão à loucura com briga entre Arthur e Fiuk

No Twitter, internautas reagiram à briga no Jogo da Discórdia com humor, especialmente após Fiuk admitir ter medo do rival. Pensando nisso, o Bolavip Brasil escolheu as melhores reações dos tuiteiros. Confira abaixo!