BBB 21: [Arthur é o participante do Big Brother Brasil que mais vezes foi colocado no “castigo do monstro” na história] | Big Brother Brasil

Na tarde deste sábado (17), foi realizada a última prova do anjo da 21ª edição do Big Brother Brasil. Em um jogo em que a memória era fundamental, Camilla de Lucas acertou os cinco números em menor tempo e levou o colar azul. Ela não pode ser emparedada, já que o anjo é autoimune. No “castigo do monstro”, Camilla escolheu Arthur, Caio e Gilberto.









Enquanto o fazendeiro é monstro pela segunda vez, é a terceira oportunidade em que o economista é castigado. Porém, o crossfiteiro quebrou um recorde da história do programa: recebeu o quarto colar vermelho e, assim, tornou-se o participante mais designado para o “castigo do monstro” em todos os tempos do BBB.

Antes, Arthur estava empatado com Emilly Araújo, campeã do BBB 17, e Felipe Prior, participante do BBB 20, todos com três. Na primeira semana, o crossfiteiro foi colocado junto com Arcrebiano pelo anjo Rodolffo. Depois, ele recebeu o colar vermelho de Viih Tube, na quarta semana, e de João Luiz, na penúltima vez, além da atual.

Somado a isso está o fato de que, pela segunda vez consecutiva, Arthur perdeu a pulseira VIP e foi para a Xepa. A mesma coisa aconteceu na semana passada, quando ele e Pocah foram castigados. Agora, são quatro “xepados” na casa do BBB 21: além do crossfiteiro, estão Caio, Gilberto e Fiuk.

Se você não estiver visualizando a enquete, clique aqui

Nesta semana, a líder Viih Tube terá duas indicações para o paredão. Além daquela habitual, a youtuber terá de escolher necessariamente um dos monstros. Outros dois serão indicados pela casa e um destes escapará na prova bate e volta.