BBB 21: Arthur faz desabafo: “Não queria que as pessoas achassem que sou uma pessoa ruim”

Arthur e Pocah estavam no Quarto Colorido do BBB 21 e conversam sobre Fiuk. A funkeira diz: “Ele faz essas coisas de ficar revivendo. Reviveu essa coisa de você, de segunda semana. Ele tem essa mania”.

O instrutor de crossfit diz que o assunto não foi trago à tona por Fiuk, mas ela nega. A conversa continua, e Arthur diz a Pocah como se sentiu após o desentendimento com Fiuk durante o Jogo da Discórdia:









“Eu fiquei cego depois da parte do mentiroso. Porque você viu que a gente já teve outro Jogos da Discórdia que falamos ‘estamos juntos’, bateu na mão. Eu não ligo. Ligo sim quando vem com um ‘quê a mais’”.

Ana Clara: “Alguma coisa que você queria falar pro Arthur?”

Rodolffo: “Nada. Acho que nada.”

Ana Clara: “Nenhum conselho?”

Rodolffo: "Não… Quem sou eu pra dar dica pro povo." #BBB21

Ele continua: “Por exemplo, quando a Juliette falou, eu já estava entregue. Deixa ela falar o que ela quiser. Não vou tentar me defender e vai ser assim, bicho. Não tem problema. Só não queria que as pessoas achassem que eu sou uma pessoa ruim”.

Os confinados estão com os ânimos exaltados, pois a noite desta terça-feira (6) foi de eliminação. Quem saiu do Big Brother Brasil foi Rodolffo, com 50,48% dos votos. Caio e Gilberto, que disputavam com ele, continuam no jogo. O fazendeiro teve 44,09% dos votos, e o doutorando em Economia teve 5,43%.