BBB 21: Arthur Picoli diz que não teme votar em Juliette: ‘Pode ser a favorita, mas tenho vergonha na cara’ | Big Brother Brasil

A formação do décimo paredão do BBB 21, que aconteceu na noite do último domingo (04), segue dando o que falar no Big Brother Brasil. Nesta segunda-feira (05), Arthur e Rodolffo conversaram sobre o jogo na área externa da casa e analisaram o comportamento de Fiuk.









Depois de levar dois votos do filho de Fábio Júnior ontem, no confessionário e na votação aberta, o instrutor de crossfit reclamou do ator e chamou o rival de pipoqueiro por não ter coragem de se comprometer no game.

“Pipoqueiro mesmo. Só que ele comprou briga de novo com um cara que não estava nem aí para ele. Ele fez exatamente o que a Juliette fez. Ela votou em mim em três paredões seguidos, e eu nunca tinha direcionado o voto para ela, eu nunca tinha pensado em votar nela“, declarou o ex-affair de Carla Diaz.

BBB 21: Arthur revela que não teme votar em Juliette

Na sequência, Arthur prometeu manter o voto em Juliette, mesmo se a sister for a favorita do público. O capixaba justificou dizendo que tem ‘vergonha na cara’ e revelou que não irá se isentar quando alguém o incomodar.