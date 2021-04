BBB 21: Arthur reclama de Juliette: “Perde estalecas toda vez e todos acham engraçado” | Big Brother Brasil

Na tarde deste sábado (24), Pocah convidou Arthur para o almoço no quarto do líder do Big Brother Brasil. E além de conversarem sobre a dinâmica do jogo e os próximos passos no BBB 21 que irão fazer no programa, um dos assuntos dos brother’s foi Juliette, e como a advogada perde estalecas, o “dinheiro” que os confinados ganham dentro do reality show.

”

Ela perde 500 estalecas toda vez e todo mundo fica rindo para ela. O pessoal acha legal. Acha engraçado“. A líder concordou com o amigo e ressaltou: ”

Não é engraçado quando Juliette perde estalecas não. O pessoal acha graça, mas não é engraçado para ela. Aí quando tem que dar estalecas está lá com 40“.

Fiuk, Gilberto e Viih Tube disputam a permanência em mais um paredão. (Foto: Reprodução TV Globo)



Recentemente a brother perdeu 500 estalecas como punição grave da produção do Big Brother Brasil. A advogada bebeu um copo de água quando estava bêbada que estava na xepa, enquanto estava no vip. Os brother’s não podem compartilhar comida quando estão em “casas” diferentes.