BBB 21: Arthur revela em quem indicará ao paredão se ganhar a prova do líder | Big Brother Brasil

Na tarde deste sábado (24), Arthur e Gilberto conversavam sobre os próximos que terão que fazer para continuar no Big Brother Brasil. O programa está na reta final, e neste domingo terá eliminação do paredão entre o economista, Fiuk e Viih Tube. Logo após um brother deixar a casa, o apresentador Tiago Leifert vai anunciar mais uma prova do líder e mais uma formação de um novo paredão.

Gilberto comentou que caso Viih Tube seja eliminada, ele e Fiuk estarão mais uma vez na berlinda. Arthur discordou e revelou em quem ele indicará caso vença mais uma prova do líder. Camila será o alvo do capixaba, que acredita que na votação no confessionário, os broher’s devem escolher a sua amiga Pocah.

Gil então comenta que se Pocah for pela casa, no contra-golpe ela puxará ele parair para o paredão. E com isso, será eliminado, pois teve um sonho em que ele era eliminado e um paredão com dua mulheres. “Aí a Pocah vai puxar eu. Aí eu vou ser eliminado porque eu vou estar com duas mulheres. No meu sonho eu era eliminado no paredão com duas mulheres“.