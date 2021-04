BBB 21: Arthur surpreende ao revelar quem é sua primeira opção de voto: ‘Fiquei chateado’ | Big Brother Brasil

O décimo quarto paredão do BBB 21 foi definido na noite da última quinta-feira (22), com Fiuk, Gilberto e Viih Tube na reta. Após a formação, os confinados na casa do Big Brother Brasil já começaram a pensar na próxima berlinda.

Em conversa com Pocah e Viih Tube, Arthur falou sobre o jogo e revelou que sua primeira opção de voto no momento é Camilla de Lucas. O instrutor de crossfit ainda relembrou a situação em que a carioca o tirou do grupo VIP.

“A minha opção é a Camilla. Não tem jeito. Fiquei chateado, a última decisão dela aqui me deixou chateado, me tirar do VIP. O Tiago Leifert sabe, ele está vendo“, declarou ele.

BBB 21: Camilla de Lucas colocou Arthur no último monstro do programa e tirou o brother do VIP

Depois de vencer a última prova do anjo desta edição do programa, Camilla de Lucas colocou Arthur no monstro, que estava no VIP na ocasião. Com o castigo, o capixaba automaticamente teve que voltar para a Xepa, o que irritou o brother.