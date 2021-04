BBB 21: BBB 21: Dinâmica da semana muda e líder terá que indicar dois ao paredão; entenda como será o programa até a eliminação de terça-feira | Big Brother Brasil

Na noite de quinta-feira (15), Viih Tube conseguiu pela segunda vez consecutiva a liderança do BBB 21. Ela segue com a coroa e dessa vez terá que indicar duas pessoas ao paredão. Mais uma vez o reality show muda de dinâmica, e irá surpreender os brother’s com novas “regras” até o dia da eliminação, que acontecerá na terça-feira.

Além da novidade da líder indicar dois brother’s no paredão, o anjo da semana será autoimune, ou seja, quem ganhar a prova já está com a permanência na casa garantida mais uma semana e ainda terá que indicar três pessoas para o monstro. Essa também será a última vez na edição que os confinados terão esse tipo de prova.

Viih Tube é líder pela segunda vez no BBB 21. (Foto: Reprodução TV Globo)



A ideia da dinâmica “maluca” é um jeito de Boninho, diretor do programa agitar a reta final do BBB 21, que tem previsão para acabar em maio. A edição começou em janiero e terá a maior em duração desde o início do reality: 100 dias.

Confira abaixo como será a dinâmica maluca do BBB 21 até a eliminação:

Sábado – 17/4

Prova do anjo autoimune – será a última dessa edição

Anjo indica três pessoas para para cumprir o castigo do monstro até domingo

Domingo – 18/4

Anjo não poderá ser votado

Líder indica duas pessoas ao paredão