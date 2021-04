BBB 21: BBB 21: Projota fala sobre sua passagem no reality show e revela que ficou um tempo sem assistir o programa | Big Brother Brasil

Projota revelou que sente saudades de estar no Big Brother Brasil, em particpação no “Encontro com Fátima Bernardes”, o ex-BBB 21 se emocionou ao falar dos brother’s que ainda estão na casa e o seu tempo de confinamento.

“Te falo que eu chorei agora aqui. Ninguém imagina, Fátima, ninguém imagina. É emocionante demais. Eu adoro muito aquelas pessoas ali, são sete pessoas fantásticas que estão ali agora. […] Me peguei olhando para eles e pensando: ‘Caraca, eles estão bem ali, são meus amigos’. As pessoas não entendem que, apesar de a gente estar em um jogo, de as coisas terem acontecido como aconteceram, nós somos amigos.“, falou.

Projoto doi eliminado com 91% dos votos. (Foto: Reprodução TV Globo)



O brother foi eliminado com 91% dos votos, um alto índice de rejeição, e ao sair, disse que ficou um tempo sem asistsir ao programa. “Fiquei um tempo afastado, dando uma reenergizada, reciclando algumas ideias. Eu não estava nem conseguindo assistir. De certo modo, me afetava bastante, até por conta de imaginar como as pessoas naturalmente tem a necessidade de julgar… E eu falando: ‘Meu, não consigo mais julgar’. Acho que nunca mais vou assistir ao ‘BBB’ da mesma maneira. Muito difícil para mim assistir de fora”, ressaltou.