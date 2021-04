BBB 21: Bolavip Brasil acerta resultado do décimo primeiro paredão do reality show, com Thaís eliminada | Big Brother Brasil

Thaís foi escolhida pelo público para ser a décima eliminada do BBB 21, após receber 82,29% dos votos. Na última terça-feira (13), a cirurgiã-dentista perdeu a disputa contra Arthur e Fiuk e deixou a casa do Big Brother Brasil.

Antes do anúncio de Tiago Leifert, o Bolavip Brasil promoveu uma enquete sobre quem merecia ser o eliminado da semana no reality show. Os leitores do site apontaram a goiana como a participante que deveria dar adeus ao sonho do prêmio de R$ 1,5 milhão.

A rejeição da ex-affair do filho de Fábio Júnior, no entanto, foi menor no Bolavip Brasil: 70% votaram pela saída da morena, contra 26% de Arthur e 4% de Fiuk. Mais de 43 mil pessoas participaram da votação.

BBB 21: Bolavip Brasil promove enquetes sobre o Big Brother Brasil semanalmente

Vale lembrar que o Bolavip Brasil promove enquetes sobre o BBB 21 semanalmente, tanto sobre os paredões quanto as chances de ganhar o reality show. Para ficar ligado e não perder nenhuma votação, clique aqui.