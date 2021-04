BBB 21: Brother’s alertam Gilberto sobre Viih Tube | Big Brother Brasil

Em conversa com Arthur, Fiuk e Pocah, Gilberto na tarde desta quarta-feira (21) no Big Brother Brasil descobriu algumas coisas de Viih Tube que deixaram o economista desconfiado. Os brother’s o aconselharam a tomar cuidado com a youtuber, pois desmascararam várias atitudes que a sister já teve no programa. O cantor avisou que se ela puder, o indica de novo ao paredão.

E ainda ressaltou que Gil poderia ter indicado Viih Tube para a berlinda. O economista ficou na defensiva e demorou para acreditar no que os brother’s estavam falando, pois acreditava que Vitória torceu para ele ganhar a prova do líder: “Ontem, ela pegou na minha mão e falou ‘Hoje você vai ser líder“, disse o líder.

Ao virar líder, Gilberto não conseguiu votar em Viih Tube, mesmo tendo cogitado fazer isso em conversa com os brother’s a tarde antes da prova do líder. O economista acabou escolhendo Pocah para ir direto para a berlinda.